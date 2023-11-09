Барнаульцев ввели в заблуждение. Трамвайные проездные все-таки не работают на автобусном маршруте №99

Читатели altapress.ru пожаловались, что маршрут №99, временно заменивший трамваи, не принимает их транспортные карты для проезда на электротранспорте. Оказалось, что это единственный тариф, который не работает в новом автобусе, а барнаульцев ввела в заблуждение неполная формулировка.

Ремонт моста по пр. Ленина близится к концу: разворотные кольца разобрали, а трамваи №1 и №4, которые проезжали от пл. Свободы до Нового рынка, до конца месяца заперли в депо. Вместо них запустили большой автобус №99.

Предполагалось, что расплатиться в автобусе можно будет всеми видами транспортных карт. По крайней мере, такая формулировка четко была прописана в официальном Telegram-канале «Мост», где освещается весь ход ремонта.

О работе транспортных карт. most_barnaul

С таким условием, работать должен был даже тариф, который действует исключительно в трамваях и троллейбусах. Таких в Барнауле всего два, и один из них — «Для граждан» за 1440 рублей. Эта сумма сохраняется на счету месяц и позволяет совершить неограниченное количество поездок, но только на электротранспорте.

Однако читатели altapress.ru пожаловались, что именно с таким тарифом карта в автобусе №99 у них не сработала. Выяснилось, что барнаульцев действительно ввели в заблуждение.

Как пояснили в «Центртрансе», проездной «Для граждан» в самом деле не работает на новом маршруте. Причем единственный. Остальные тарифы изначально включают проезд на автобусе.

Реконструкция моста, ноябрь 2023. Анна Зайкова

Даже билет «Пересадочный», который также работает только в электротранспорте и позволяет сделать бесплатную пересадку в течение 100 минут, действует без нареканий.

То, что проездной на электротранспорт не работает в автобусе – это естественно. Но маршрут №99 позиционировался администрацией именно как замена трамваям. Учитывая, что Красноармейский проспект практически полностью остался без них – маршруты №5 и №7 поворачивают на ул. Анатолия.

И если человек пользовался проездным на трамвай, чтобы проехать, например, от пл. Спартака до пл. Октября, теперь такой возможности нет, придется платить дополнительно. Не стоит забывать и то, что сумма тарифа сохраняется лишь на месяц. У тех, кто успел пополнить карту, деньги просто сгорят.