9 ноября
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Жизнь

Барнаульцев ввели в заблуждение. Трамвайные проездные все-таки не работают на автобусном маршруте №99

Читатели altapress.ru пожаловались, что маршрут №99, временно заменивший трамваи, не принимает их транспортные карты для проезда на электротранспорте. Оказалось, что это единственный тариф, который не работает в новом автобусе, а барнаульцев ввела в заблуждение неполная формулировка.

Автобус №99.
Автобус №99.
Мэрия Барнаула

Ремонт моста по пр. Ленина близится к концу: разворотные кольца разобрали, а трамваи №1 и №4, которые проезжали от пл. Свободы до Нового рынка, до конца месяца заперли в депо. Вместо них запустили большой автобус №99.

Предполагалось, что расплатиться в автобусе можно будет всеми видами транспортных карт. По крайней мере, такая формулировка четко была прописана в официальном Telegram-канале «Мост», где освещается весь ход ремонта.

О работе транспортных карт.
О работе транспортных карт.
most_barnaul

С таким условием, работать должен был даже тариф, который действует исключительно в трамваях и троллейбусах. Таких в Барнауле всего два, и один из них — «Для граждан» за 1440 рублей. Эта сумма сохраняется на счету месяц и позволяет совершить неограниченное количество поездок, но только на электротранспорте.

Однако читатели altapress.ru пожаловались, что именно с таким тарифом карта в автобусе №99 у них не сработала. Выяснилось, что барнаульцев действительно ввели в заблуждение.

Как пояснили в «Центртрансе», проездной «Для граждан» в самом деле не работает на новом маршруте. Причем единственный. Остальные тарифы изначально включают проезд на автобусе.

Реконструкция моста, ноябрь 2023.
Реконструкция моста, ноябрь 2023.
Анна Зайкова

Даже билет «Пересадочный», который также работает только в электротранспорте и позволяет сделать бесплатную пересадку в течение 100 минут, действует без нареканий.

То, что проездной на электротранспорт не работает в автобусе – это естественно. Но маршрут №99 позиционировался администрацией именно как замена трамваям. Учитывая, что Красноармейский проспект практически полностью остался без них – маршруты №5 и №7 поворачивают на ул. Анатолия.

И если человек пользовался проездным на трамвай, чтобы проехать, например, от пл. Спартака до пл. Октября, теперь такой возможности нет, придется платить дополнительно. Не стоит забывать и то, что сумма тарифа сохраняется лишь на месяц. У тех, кто успел пополнить карту, деньги просто сгорят.

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