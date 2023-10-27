Барнаульцев взламывают в WhatsApp и от их имени просят проголосовать "за племяшку"

Барнаульцы жалуются на частые взломы мессенджера, где от их имени выманивают деньги.

Обычно со взломанных аккаунтов просят занять денег и помочь с лечением.

Накануне читательницу altapress.ru взломали и начали рассылать сообщения с просьбой проголосовать в конкурсе за племяшку.

"Привет! Проголосуй пожалуйста за Марию, это моя племяшка, участвует в конкурсе школе, на кону путевка на чемпионат! там пару голосов осталось до победы, очень нужны не накрученные голоса) Надеюсь на понимание. Вот конкурс:", - такое сообщение получила подруга нашей читательницы.

Далее шла ссылка. При открытии высвечивалась картинка девочек. Когда нажимаешь проголосовать за Марию, то сразу же открывается окно ввода номера, а потом и реквизиты банковской карты. Это якобы нужно для того, чтобы сайт понял, что голос является настоящим.

Через какое-то время девушка поняла, что ее WhatsApp взломан, и сразу же об этом сообщила, также посоветовала никому не переходить по ссылке.

На данный момент такая схема взлома очень актуальна, поэтому будьте осторожнее. А как наверняка защитить свои соцсети, вы можете узнать тут.