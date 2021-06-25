Барнаульцев за отсутствие маски в транспорте вновь будут штрафовать на 40 тысяч рублей

«В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой в регионе, возобновлены рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте», — пояснили власти.
24 июня провели совместный рейд с участием полицейских, представителей алтайского Роспотребнадзора и работников горкома по дорожному хозяйству и транспорту.
Проверили, как в общественном транспорте масочный режим соблюдают пассажиры, водители и кондукторы. Заодно разъяснили необходимость использования средств индивидуальной защиты.
«Напомнили водителям и кондукторам о запрете на обслуживание граждан без масок», — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что рейды теперь будут проводиться регулярно.
Напомним, за «невыполнение противоэпидемических мероприятий» предусмотрен штраф: на граждан — от 15 до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч, юрлиц — от 200 до 500 тысяч.