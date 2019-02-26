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27 февраля
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Жизнь

Барнаульцев «замуровали» в подъезде многоквартирного дома

25 февраля жители дома на пр. Калинина, 18 в Барнауле оказались заблокированными. Выход из подъезда закрыла огромная куча снега, которая образовалась в результате работы коммунальщиков, сообщило сообщество Barnaul22.

Куча снега у подъезда на пр. Калинина, 18 в Барнауле.
Куча снега у подъезда на пр. Калинина, 18 в Барнауле.
vk.com/barneos22

Оказалось, что незадолго до этого работники управляющей компании чистили снег. Во дворе или на крыше — не уточняется. Однако куча оказалась прямо у входа в пятый подъезд.

Жители в течение нескольких часов не могли покинуть дом, ровно как и войти в него. Спасли «замурованных» жильцов родные, которые приехали на помощь с лопатами. Сотрудники УК так и не попытались хотя бы как-то освободить проход.

Теперь жильцы намерены направить в администрацию города и в правоохранительные органы жалобу, в которой попросят проверить деятельность компании и сделать соответствующие выводы.

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