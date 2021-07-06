Барнаульцев ждет спасительный дождь с грозой

Изнывающие от жары барнаульцы смогут немного охладиться: уже в конце дня 6 июля по краю и в его столице ожидается дождь с грозой. Возможен град, говорится в краткосрочном прогнозе Алтайского ЦГМС.

6 июля в крае ожидается +31… +36 градусов, местами кратковременные дожди, грозы, по северо-западу сильные дожди и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе шквалы 17−22 м/с.

В Барнауле 6 июня будет +32… +34 градуса. В конце дня пройдет дождь с грозой, возможен град. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

7 июля по региону ночью термометры покажут +16… +21 градус, по западу до +10. Днем будет +22… +27 градусов. Также ожидаются дожди и грозы, по востоку сильные с градом. Ветер северный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром. СС0

7 июля в краевой столице ночью прогнозируют +16… +18 градусов. Утром обещают дождь с грозой, возможен град. Днем воздух прогреется до +22… +24 градусов. Ожидается дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северный 8−13 м/с.

8 июля по краю ночью +9… +14 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северный 3−8 м/с. Днем +22… +27 градусов, также без осадков. Ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле 8 июля ночью +11… +13 градусов, без осадков. Ветер северный 3−8 м/с. Днем вновь потеплеет до +22… +24 градусов. Осадков также не предвидится, направление и сила ветра не изменятся.