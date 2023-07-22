Барнаульцев зовут на две бесплатные экскурсии по нашумевшей выставке "Сибирь — XIII"

22 июля, 14:00
Барнаульский график, педагог, профессор изобразительного искусства Николай Зайков расскажет о лучших, по его мнению, произведениях выставки, а также о том, как создавалась экспозиция.
23 июля, 14:00
Главный научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Оксана Сидорова проведет экскурсию по уникальной графике, представленной на "Сибирь — XIII".
Межрегиональная художественная выставка "Сибирь — XIII" работает в комплексе "Титов Арена" до 28 июля, ежедневно, с 11:00 до 19:00. Вход на выставку и все мероприятия проекта свободный.