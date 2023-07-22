22 июля
﻿
Жизнь

Барнаульцев зовут на две бесплатные экскурсии по нашумевшей выставке "Сибирь — XIII"

В Барнауле последнюю неделю работает художественная выставка "Сибирь — XIII", открытие которой вызвало ажиотаж. По последним подсчетам волонтеров, на выставке побывали уже почти 20 тыс. посетителей. 22 и 23 июля в "Титов Арене" проведут бесплатные экскурсии по экспозиции — принять участие в них может каждый желающий.

Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле.
Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле.
Анна Зайкова.

22 июля, 14:00

Барнаульский график, педагог, профессор изобразительного искусства Николай Зайков расскажет о лучших, по его мнению, произведениях выставки, а также о том, как создавалась экспозиция.

23 июля, 14:00

Главный научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Оксана Сидорова проведет экскурсию по уникальной графике, представленной на "Сибирь — XIII".

Межрегиональная художественная выставка "Сибирь — XIII" работает в комплексе "Титов Арена" до 28 июля, ежедневно, с 11:00 до 19:00. Вход на выставку и все мероприятия проекта свободный.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость