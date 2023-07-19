Шукшин — это космос. Фоторепортаж altapress.ru с открытия главного фестиваля на Алтае

В 47-й раз в крае посвящают дни Василию Шукшину, о творчестве и жизни которого до сих пор говорят, снимают кино, пишут книги и даже пьесы . Каким он был, чему учил и чем сейчас вдохновляет, рассказали именитые артисты, исследователи и режиссеры. Как прошло открытие "Шукшинских дней на Алтае" покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год.

Уроки Шукшина

Сейчас в России проходит год педагога и наставника. Как и 13 лет назад, в год учителя, на фестивале рассказывают об уроках Шукшина. Вспоминают, что первой публикацией автора была статья “Учиться никогда не поздно" в районной газете, о том, что Шукшин работал учителем, а потом и директором Сростинской школы, его жизненных принципах и многом другом.

Заслуженный артист России Борис Галкин делится со зрителями уроком, который дал ему Шукшин в 1969 году, во время работы над фильмом «Эхо далеких снегов».

«Я был на четвертом курсе, но уже чувствовал себя артистом во всю. И вот на озвучивании в нашей сцене Василий Макарович говорит мягко, задумчиво, - вспоминает артист. - Говорю: «Ну, здесь надо резче!». Он смотрит и отвечает: «Не гони коней. На Алтае был? Вот побываешь — тогда и будешь делать замечания»».

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин

Раздаются бурные аплодисменты и свистки. Пока люди ликуют, Борис Галкин добавляет: «На Алтае мечтал быть с 1969 года и вот теперь я здесь. Василий Макарович, у меня нет замечаний!»

И делает поклон памятнику. Поцеловать бронзовую щечку в этот раз никто так и не осмеливается.

Загадка и документалист

Другие главные гости также говорят о том, каким для них был и есть Василий Шукшин.

Его старшая дочь, филолог и переводчик Екатерина Шукшина цитирует жену близкого друга отца Василия Белова: «Мы поражались его вниманию к простому человеку, его интересу к человеку».

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин

Говорит и о фестивале: «Очень нужен праздник — и не только Егору Прокудину, казакам из романа «Я пришел дать вам волю», но всем нам: всем и каждому».

«Шукшин — это космос, - отмечает профессор МГУ и писатель Владимир Елистратов. - Для меня он два слова. Первое — загадка, таинство, которое никогда не разгадаем. А второе — праздник. И трагические вещи у него есть, но все равно остается ощущение радости. От всех текстов, фильмов — жить хочется. Жизнеутверждающее творчество».

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин

«Документалисты считают Василия Макаровича своим, потому что книги, которые он писал, его герои — это реальные люди, от земли, от корней. Те герои, которых мы ищем», - говорит председатель жюри конкурса документальных фильмов Галина Леонтьева.

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин

«Мы счастливчики»

Хлеб-соль съедены. Цветы возложены. Борис Галкин и артист Игорь Петренко фотографируются с пришедшими любителями фестиваля и почти не успевают раздавать автографы.

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника, 2023 год. Дмитрий Лямзин

Замечаем большую книгу о Шукшинских чтениях 1998 года, форзацы и первые страницы которой вдоль и поперек разрисованы разнообразными подписями известных гостей, которые когда-либо посещали фестиваль. Их собирает жительница Барнаула Нина Валентиновна, которая старается не пропускать ни одного открытия.

Самый старый автограф, который нахожу, — 2002 года от Аристарха Ливанова.

«Сегодня Катя Шукшина расписалась, - собеседница показывает на подписи. - Сергей Баталов, Наталья Бондарчук, Юрий Назаров, Федор Добронравов, Зинаида Кириенко, Марина Яковлева (дважды — 2008 и 2017), Ольга Будина, Наталья Егорова, Владимир Конкин, Никита Высоцкий, Ольга Остроумова, Александр Кавалеров («Мой самый любимчик! Но они все у нас любимые»)».

Нина Валентиновна и книга с автографами. Екатерина Карзова Нина Валентиновна и книга с автографами. Екатерина Карзова Нина Валентиновна и книга с автографами. Екатерина Карзова

И многие-многие другие.

Она не только собирает автографы, но и ходит на показы фильмов. И рассказывает читателям altapress.ru почему и нам следует это делать:

Мы счастливчики, потому что можем увидеть фильмы, которые за редким исключением больше нигде не показывают: ни в кинотеатре, ни по телевидению. А они такие замечательные! Просто шедевры! Не у всех бабушек есть интернет, а по телевизору с утра до вечера блокбастеры и сериалы. С Америкой мы, значит, в «контрах», но их фильмы у нас не изводятся. Так старшее поколение оказывается в пузыре. А фестиваль помогает. На стадионе как-то показывали короткий метр с утра до ночи. Я два дня под дождем стояла и смотрела. Если есть возможность, смотрите!

Во время «Шукшинских дней» на Алтае покажут более 40 фильмов и пройдут более 60 событий — от творческих встреч до выставок.

XXV Шукшинский кинофестиваль, как обычно, открыли звезды и пока еще не оцененные широкой публикой таланты, режиссеры, исследователи. Фоторепортаж с красной ковровой дорожки смотрите на altapress.ru через несколько часов.