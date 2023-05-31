Спасти молодого Шукшина. Какие уникальные документальные пьесы об алтайском «все» прочитали в Барнауле

Узнать о судьбе отца и матери Василия Шукшина, переночевать с ним, а также посмотреть на «глыбу» глазами музейного работника и «кота» — все это смогли зрители Алтайского краевого театра драмы. Специально для его лаборатории российские авторы создали новых пять пьес. Одна из них станет основой для полноценного репертуарного спектакля. О беспрецедентном эксперименте расскажет altapress.ru.

На суд зрителей представили пьесу-возможную встречу «Барнаульская ночь» Олега Маслова, эпическое полотно о Матери «Дитенок мой милый, андел Васенька» Дмитрия Богославского, пьесу-вербатим Юлии Поспеловой «Музей».

Показали целый эскиз фанфика «Ныряй!» Светланы Баженовой, а также прочитали пьесу полностью основанную на документах «Конец Шукшина, или 116 пополам» Лары Бессмертной о Макаре и Василии Шукшиных.

Все это результат драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», которая проходила с октября 2022 года по май. Ее придумала пресс-секретарь театра Елизавета Гундарина. Идея в том, чтобы обратиться к источникам, обычно не попадающим во поле зрения: переписках, рабочих записях, интервью и т. д. Причем сделать это авторам предстояло современным театральным языком.

Осенью драматурги посетили экскурсии и музее в Барнауле и Сростках, пообщались с краеведами и филологами, изучили письма, рабочие записи и публицистику Василия Шукшина.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

Опираясь на личные впечатления и документальные материалы авторы создали пьесы, в которых отразили главные фигуры и боль в жизни писателя, отметили в пресс-службе театра.

Так в работах появились мать и отец, которого Василий Шукшин почти не помнил, московский круг и фатальный конец с неосуществленной мечтой о Разине и доме на берегу Катуни, поиск правды и желание всмотреться в человека, чтобы понять его душу.

К читке каждую пьесу готовили автор, режиссер и артисты театра драмы. Специально для этого в Барнаул приехал Дмитрий Акимов, известный местным зрителям по спектаклям «Космос» и «Кое-что о том самом и не только» и лауреат премии «Золотая маска» Александр Огарев,.

Присоединились к подготовке читок новые для барнаульцев режиссеры Георгий Цнобиладзе и Елена Махова.

Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

Спасти Шукшина

Не все пьесы абсолютно документальные, от творческого вымысла авторы не отказывались. Самый яркий пример — фанфик «Ныряй!» Светланы Баженовой (фанфики — любительские сочинения фанатов по мотивам книг, кино, историй жизни известных людей и т. д. - Прим. Ред.).

Это история о том, как Василий Шукшин взял себя в руки и превратился в человека со «вселенской осмысленностью».

«Даже если мы прочитаем всю его переписку в «ВК» и изучим все фотографии умершего и незнакомого нам человека, то мы никогда его и не узнаем. Фанфик — это пространство, где я с автором договариваюсь, «допридумываю» его жизнь», - объясняет выбор формата драматург.

Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

В сюжет вплетены потусторонние силы: «небесная канцелярия» подселят души провинившиеся в важных для всемирной истории людей — причем в самые критические моменты их жизни. За две недели душа должна спасти человека: разобраться в ситуации и поставить его на верный путь.

Так в самый разгар драки в Шукшина попадает «кот Васька». Не в уважаемого автора и режиссера, а вчерашнего студента, который ночует то на вокзале, то у друзей. Со временем «кот» осознает, что помнит прошлое своего подопечного, не изучая материалов «дела». Неужели конец наказания близок?

Идея сюжета сопровождала драматурга с подросткового возраста. «У меня есть такая игра: когда все становится плохо и понимаешь, что опускаешься на дно, представляешь, что я не Света, а чувак, который пришел меня спасать. «Вот как ты стремно выглядишь, давай подумаем, что с этим можно сделать?» - объяснил автор. - И действительно на какое-то время очень качественно ситуация выправляется».

Эту игру Светлана Баженова и «вписала» в самый интересный, по ее мнению, период жизни Шукшина — когда он взял себя в руки и стал тем, кем стал.

Светлана Баженова. Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

Режиссеру Александру Огареву за три дня удалось поставить настоящий эскиз спектакля, не только тщательно подготовив с актерами мизансцены, но и даже создав видеоматериал, которым сопровождалось действие.

Как признается постановщик, все дело в отличном материале. «Когда пьеса банальна, начинаешь что-то сочинять поверх, - объяснил он. - Но тут к моему удивлению требовалось только бережно перенести то, что Светлана сочинила. За три дня артисты с той же виртуозностью все освоили,я не думал, что это возможно».

"Напоминает анимационный сериал"

Эскиз «Ныряй!» высоко оценила министр культуры края Елена Безрукова: «Ощущение новизны и свежести подхода меня очень тронуло. Спасибо Александру Рогозину (исполнитель роли кота Васьки. — Прим. Ред.) за накал, с которым он прожил сложного персонажа: Шукшина на Алтае играть трудно».

Немного она и покритиковала увиденное. «Резануло: первое время не отпускает впечатление, что русский художник - «алкаш-забулдыга», - отметила Елена Безрукова. - Но потом оно, конечно, меняется, появляется новая степень глубины».

Павел Руднев. Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

Руководитель лаборатории, известный театровед и критик Павел Руднев отметил уникальный подход к теме и добавил, что подсюжет и конструкция пьесы, связанная с небесной канцелярией, напоминает анимационный сериал. По его мнению, материал отлично подойдет театру для подростков.

«Здесь увлекают темами об устройстве мира — то, о чем думает подросток. Взрослый человек в этом-то уже уверен, — сказал критик. — Странная, дикая форма начинает убеждать, показывать жизнь Шукшина через подростковую призму. Доказывать, что в этом может существовать герой, который хорошо известен по реальности, документам, воспоминаниям. Большая победа автора и эскиза, который очень убедительно выглядит».

После прочтения каждой пьесы проходило обсуждение, после которого зрители голосовали «за» или «против» постановки, оценивая ее по шкале от 1 до 10 баллов. «Ныряй» и оказалась на первом месте с рейтингом 8.2. За нее отдали свой голос 94%.

Мать и миф Шукшина

Минский драматург Дмитрий Богославский написал пьесу о том, что поразило его больше всего — взаимоотношениях Василия Шукшина и его матери. Если быть точнее, в работе «Дитенок мой милый, андел Васенька» на первый план выходит именно история Марии Куксиной.

«Мне кажется, сегодня тема матерей, которые, грубо говоря, кладут на детей жизнь, а потом отправляют в дальнее плаванье из Алтая в Москву очень актуальна. Они беззаветно верят, что и окрыляет, толкает вперед: это очень важно для обоих поколений», — делился своими мыслями драматург, когда еще только наметил идею будущего произведения.

Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина Дмитрий Богославский. Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

Елена Безрукова призналась, что пьеса принесла очень сильное эмоциональное впечатление.

«Мне всегда казалось, что что-то должно быть создано вокруг фигуры матери Шукшина. Люди приходящие в музей, получают самые сильные впечатления именно от их отношений. Невозможно остаться равнодушным после того, что слышишь», - сказала она.

Пьеса получила средний бал 7,6. За ее постановку, как и в случае с «Ныряй», проголосовало 94% зрителей.

Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

Московский автор Олег Маслов в пьесе «Барнаульская ночь» попробовал провести деконструкцию «шукшинского мифа».

«Шукшин во многом стал мифом, стереотипом в культуре: автор «чудиков», деревенских баек. Но он мыслитель. Хочется показать, что в нем еще можно найти ценного для нас, и понять, что в «бронзовой фигуре» внутри»», — рассказывал он о своей идее.

За нее отдали голоса 80% зрителей. Средний бал — 7,5. Эта пьеса замыкает тройку работ, которые барнаульцы увидят на сцене в виде эскизов.

Документальны — от и до

Меньше зрителям понравились работы драматургов Юлии Поспеловой и Лары Бессмертной. Первая приготовила пьесу-вербатим основанную только на интервью с музейными работниками и библиотекарями.

«После общения с работниками музеев в Сростках у меня возникло ощущение, что та атмосфера и люди, которые там работают, могут сами быть героями пьесы. У каждой — свои личные и глубокие отношения с Шукшиным. Для них он не просто земляк, писатель, сценарист или кинорежиссер, а нечто большее», — рассказала Юлия Поспелова.

Лара Бессмертная выбрала самый темный клочок биографии: историю репрессированного отца Шукшина — Макара. По мнению драматурга, тема родины и рода, которая преследовала писателя всю жизнь, во многом связана именно с отцом. Пьесу она написала на основе документов и материалов «сростинского дела».

Все пьесы издадут в едином сборнике, электронную версию которого можно будет изучить в открытом доступе в интернете.

Три работы-лидера, которые поддержали зрители, поставят в виде эскизов на режиссерской лаборатории в конце 2023 года. В свою очередь лучший из них перерастет в полноценный спектакль. Его барнаульцы увидят в 2024 году, когда Алтайский край будет праздновать 95-летие Василия Шукшина.

Но и на этом работа постоянно действующей лаборатории не закончится. Она будет радовать зрителей новыми документальными спектаклями, квестами, аудиопостановками и многим другим.