Кит из шаров и летающий дедушка. Театр кукол удивил барнаульцев необычными эскизами по детской литературе

В Алтайском театре кукол прошла творческая лаборатория детской литературы «Сказка+», где артисты попробовали себя в качестве режиссеров и поставили четыре эскиза по современным произведениям российских писателей.

Эскизами в театре называют своеобразные наброски предполагаемого спектакля, выражение режиссерской мысли, которую можно взять в основу для будущей постановки. Чаще всего подобные работы режиссеры представляют как раз на театральных лабораториях.

Произведения для лаборатории «Сказки» выбирали в соцсетях. В финал прошли четыре книги современных российских писателей: «Папа ищет работу» Вали Филиппенко, «Мой домашний айсберг» Анны Анисимовой, «Летучий дедушка» Виктора Ольшанского и «Кит плывет на север» Анастасии Строкиной.

Эскизы по ним всего за пять дней поставили Нина Позднякова, Надежда Чехович, Петр Кобзев, Евгения Пухова и Алена Елясова.

Кураторами лаборатории выступили приглашенные эксперты из Санкт-Петербурга – театровед Олеся Кренская, режиссер Анна Иванова-Брашинская, драматург Гульнара Насырова. Они помогали артистам в их замысле от написания инсценировок (пьес на основе прозы) до финальных репетиций.

Парикмахер облаков или...

Специально для эскиза «Папа ищет работу» артисты соорудили пятиметровую куклу – шили и клеили ее буквально по ночам.

По сюжету папа девочки Люды работал водителем, но фирму закрыли и глава семейства начал искать новую. Попробовал себя в качестве водителя кинозвезды-русалки и парикмахера облаков, но работа не приносила радости, а лишь одну хандру. Пока однажды он не увидел объявление о работе мечты, а мечтал он стать композитором.

Лаборатория «Сказка+» в театре кукол. sintes.tv

О сложной теме поиска призвания и преодолении жизненных трудностей артисты рассказали в легкой и непринужденной форме, как их смог бы рассказать сам ребенок.

Добрая глыба

Необычная история на основе документального события была рассказана в эскизе «Мой домашний айсберг». Девочка Наташа живет с семьей на берегу реки Лены, которая каждую весну подтапливает их участок (а иногда и дом). И вот однажды река принесла им на огород «подарок» - самый настоящий айсберг.

Взрослые глыбе льда не обрадовались («Где мне капусту теперь сажать?»). А вот Наташка нашла ей множество применений – можно и молоко из-под коровы остудить, и прижаться к ней после бани, и огород полить. А еще во льду наверняка сохранился настоящий динозавр.

При этом ни сама река, ни айсберг на сцене не появились – но их присутствие по задумке режиссера должно было ощущаться через знаки и различные детали – например, во множестве банках, куда герои наливали воду из-под айсберга.

Лаборатория «Сказка+» в театре кукол. sintes.tv

История об отважном герое

Зрелищную философскую сказку зрители увидели в эскизе «Кит плывет на север». В придуманном автором мире существует загадочный народец мамору, которому после обучения следует отправиться в путешествие на ките на поиски своего острова.

Узнать его нельзя – можно только угадать или почувствовать. Ошибиться нельзя – иначе мамору превратится в камень. Отважный герой отправляется в путь, а по дороге ему снятся сны-сказания о далеких народах.

И если у мамору были вполне конкретные очертания в виде куклы-маппета, то кит и подводный мир был решен с помощью множества огромных белых шаров и вееров, которые превращались в хвост и плавники.

Разговор с ушедшим близким

Последний эскиз «Летучий дедушка» также затронул непростую тему. У девочки Нины умер дедушка – и, как это часто бывает, ребенку сказали, что родственник просто улетел на небо. Переживание утраты на сцене показали физически – через пластические танцевальные элементы, блуждания в полутьме по практически пустой сцене.

Лаборатория «Сказка+» в театре кукол. sintes.tv

И вот однажды дедушка прилетает к Нине на крыльях, и они снова продолжают общаться. Дедушка подсказывает, что лучше всего подарить бабушке на день рождения или что делать с выпавшим из гнезда бельчонком. Но общение их происходит необычным образом – через знаки.

Например, световые зайчики, падающие с высоты орехи или осыпающийся снег. Получилось очень тонкое и деликатное повествование о принятии невосполнимых утрат.

Серьезный суд

В конце каждых показов кураторы лаборатории проводили обсуждения со зрителями. Больше всего, конечно, интересовали отзывы самих детей.

Маленькие зрители рассказывали не только о том, что им понравилось, а что нет, но и пытались разгадать непростые смыслы постановок. Это же делали и взрослые зрители – также они высказывали свои мнения по поводу того, для какого возраста были бы интересны подобные спектакли.

За понравившиеся эскизы голосовали зрители и специальная экспертная комиссия. В голосовании победил «Папа ищет работу». Новую постановку можно будет увидеть в следующем театральном сезоне.

Творческая лаборатория детской литературы «Сказка+» проводилась при поддержке Гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.