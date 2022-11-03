Тарковский, фанфики и тень отца Шукшина. Российские драматурги раскрыли идеи новых пьес о жизни алтайского автора

Поломать все стереотипы или собрать все мифы в одну кучку? Пятеро драматургов приняли участие в новой лаборатории краевого театра драмы. Они побывали на Алтае, чтобы подчерпнуть материал для новых пьес о жизни и творчестве Василия Шукшина. Документальных (и не очень). Что предложили авторы и какая идея зажгла огонек в глазах барнаульских журналистов — в материале altapress.ru.

И пьесы потекут рекой

Немного погрузим в контекст. В театре заработала постоянно действующая лаборатория, благодаря которой появятся новые спектакли, квесты, аудиопостановки и многое другое. Ее первый шаг выполнен — пятерка российских авторов начинает работу над пьесами. Материал для них собирали на Алтае.

Драматурги посетили экскурсию Данила Дегтярева, познакомились с музейными экспозициями ГМИЛИКА и Сросток. Пообщались со специалистами, которые подготовили к изданию собрание сочинений Шукшина в девяти томах, два из которых состоят из писем, рабочих записей и публицистики. На все это у участников ушло три дня.

Павел Руднев,

театровед , куратор лаборатории:

Могут последовать обвинения: «понаехали какие-то люди, чуть-чуть посмотрели и уже готовы о чем-то писать». Нет, это было интенсивное глубокое погружение. Меня поразило, что ни один из специалистов не рассказывал нам байки о Шукшине, то что невозможно подтвердить документами. Никто не старался нас развлекать и создавать благостную картину. Не закатывал глаза, говоря о незыблемом памятнике, который не нужно трогать.

Как подчеркнул театровед, это не лаборатория дебютов. В Барнауле собрались опытные драматурги, за плечами которых есть свои «победы». К примеру, Юлия Поспелова известна алтайскому зрителю по спектаклю «Леха» из репертуара театра драмы.

Павел Руднев , театровед. altapress.ru.

Павел Руднев,

театровед , куратор лаборатории:

Кажется, объяви конкурс — и пьесы потекут рекой. Зачем приглашать драматургов? Ничего подобного. Все требует мотивации и внутренней работы. Невзирая на то, что у театра драмы есть «право первой ночи», я думаю, что работы получат федеральный масштаб.

Не все пьесы будут абсолютно документальными, от творческой фантазии никто не отказывается. «Кто-то может на основе документов придумать полностью вымышленную историю, это будет добавление к шукшинскому мифу», — говорит Руднев.

Он добавил, что одна из причин рождения такой лаборатории в том, что есть усталость от спектаклей, созданных по единой схеме и основанных только на произведениях. «Будет жанровое разнообразие, — предупреждает куратор. — Какие-то тексты тяготеют к жанру экскурсии, променад-спектаклю и так далее. Наша задача через личность и эпоху рассказать о Шукшине для совсем молодых».

Авторские наметки

Уважаемые читатели, успеваем воровать идеи, пока пьесы еще не написаны. Готовые работы прочтут и обсудят публично на сцене театра драмы в мае 2023 года. После голосования трех «лидеров» поставят в виде эскизов уже на режиссерской лаборатории в конце года. Лучший из них станет репертуарным спектаклем. Все тексты, скорее всего, поместят в одно литературное издание.

Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной Ирина Пергаева

От детства до памяти ( и чуть-чуть Тарковского)

Московский драматург Юлия Поспелова видит потенциал сразу в трех темах.

1

После общения с работниками музеев в Сростках у меня возникло ощущение, что та атмосфера и люди, которые там работают, могут сами быть героями пьесы. Взяла интервью у них и прекрасных женщин-библиотекарей. Мне показалось, что у каждой — свои личные и глубокие отношения с Шукшиным. относятся к нему не только как к своему земляку, писателю, сценаристу или кинорежиссеру. Василий Макарович стал для них чем-то большим.

2

Шукшин и Тарковский. Это два равновеликих человека и художника, очень разных. В то же время мы знаем, что они были однокурсниками во ВГИКе, писали вступительное сочинение на одну и ту же тему, у каждого был персонаж, о котором они много думали и один из них поставил фильм, а другому так и не удалось — Рублев и Разин в какой-то степени являются их альтер-эго. Еще интересно внутри этого сюжета подумать об отношениях к матерям. Мы знаем, что Василий Макарович очень любил мать, она была главным человеком в его жизни, растила его одна. И Тарковский рос без отца и мать вкладывала в него все, что считала нужным, пыталась транслировать свое видение жизни. Было бы интересно подумать о стратегиях в воспитании сыновей: как растили и почему получились такие художники.

Василий Шукшин www.shukshin.ru

3

Была мысль написать пьесу про детство Шукшина. Взять короткий период и поразмышлять на тему: как простой деревенский мальчик превращается в большого художника. Где истоки таланта? Как он формировался? Как стало возможным, что он вырвался из своей среды и, переехав в Москву, стал большим писателем?

Родители окрыляют

Минского драматурга Дмитрия Богославского также поразила история матери и сына. Он и сам с 17 лет живет за 2 тыс. километров от родителей.

Мне кажется, сегодня тема матерей, которые, грубо говоря, кладут на детей жизнь, а потом отправляют в дальнее плаванье из Алтая в Москву или из Минска в Варшаву очень актуальна. Они беззаветно верят в своих детей, что их и окрыляет, толкает вперед: это очень важно для обоих поколений. Нужно подумать над тем, как много дают родители и как мы сами им обязаны.

Драматурги Дмитрий Богославский и Лара Бессмертная. altapress.ru.

Тень отца Шукшина

Драматург из Москвы Лара Бессмертная планирует сфокусировать свою работу не на матери, а на отце Василия Шукшина, которого тот практически и не помнил.

Мне кажется, он играет большую роль в жизни и становлении личности Василия Макаровича. Несмотря на то, что ему было три года, когда отца репрессировали. Тема родины и рода, которая преследовала писателя всю жизнь, мне кажется, во многом она была связана и с отцом. Я хочу написать пьесу, которая была бы основана на документах, материалах «сростинского дела». Возможно, будет частично художественная история из биографии Василия Шукшина, его периода творческой жизни. Подумаю в целом о глобальной теме «отец и сын».

Что под бронзой?

Московский автор Олег Маслов попробует провести «деконструкцию шукшинского мифа.

Меня впечатлили Сростки: воспринимаются, как легендарное место силы, хоть ты и понимаешь, что это обычная деревня. Шукшин и сам во многом стал мифом, стереотипом в культуре: автор «чудиков», деревенских баек. Но он мыслитель. Хочется показать, что в нем еще можно найти ценного для нас, и понять, что в «бронзовой фигуре» внутри.

Памятник Василию Шукшину в Барнауле. altapress.ru.

Шукшин и фанфики

Драматург Светлана Баженова из Екатеринбурга исследует тему интерпретаций жизни Шукшина и желания почитателей вписать себя в его «вселенную».

Я столкнулась с огромным количеством интерпретаций жизни Шукшина, противоречий в них. Жесть, в которой можно запутаться. Подумала о том, что, может быть, было бы правильно, если бы от автора не оставалось ничего, кроме его текстов и максимум открытых писем. Потом поняла, что люди, для которых эта шукшинская реальность настолько дорога и ценна, что они пытаются себя, свои рефлексию, мысли, понимание вклинить в эту вселенную. Подобно тому, как многие любители «Гарри Поттера» писали фанфики на эту тему, потому что не дождались совы и хотели поместить себя в этот волшебный мир (фанфики — любительские сочинения фанатов по мотивам книг, кино, историй жизни известных людей и т. д. — Прим. Ред.).

Светлана Баженова , драматург. altapress.ru.

Было бы забавно написать пьесу о Шукшине на основе фанфиков. Спроектируем мост в «шукшинскую реальность» через истории, которых, может быть не было никогда: у него есть огромное белое пятно в биографии: от 14 до 21 года. Как он из «шалопая» превратился в человека со вселенской осмысленностью. Итак, я вписываю «себя» в шукшинскую вселенную, прохожу с ним путь (так, как я его вижу) и «пересобираюсь».

P.S. «День сростинского сурка»

Устный приз журналистских симпатий получила идея корреспондента ИА «Амител» Вячеслава Кондакова. Он предложил написать пьесу о двух чиновниках из министерства культуры, которые 25-й год подряд сочиняют программу «Шукшинских дней на Алтае».