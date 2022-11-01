Как обычная учительница из Иркутской области оказалась потомственной дворянкой на Алтае

Более 60-ти лет Ольга Леонтьева жила в маленьком иркутском поселке недалеко от БАМа, который строили ее родители, и не подозревала о своей «голубой» крови. Спустя годы она вместе с родными побывала в Зудилово. Здесь наконец увидела усадьбу своего прадеда — дворянина Ивана Платонова, фамилия которого до сих пор на слуху в Барнауле. Как потерялись и нашлись его потомки — в материале altapress.ru .

Справка Иван Платонов, крупный предприниматель Алтая второй половины XIX — начала XX веков — потомственный дворянин, меценат. Дважды — городской голова Барнаула. Решал вопросы об устройстве артезианских колодцев, мощении улиц и базарной площади, очистки озер. При нем только за первый срок построили 434 здания. Был попечителем ряда учебных заведений и больниц. Также построил в Барнауле электростанцию для себя и питал купцов за плату. В общем, предок у Ольги Леонтьевой был энергичен, богат и прогрессивен. Подробнее о нем и его отце Константине Платонове можно прочесть здесь .

Концы в воду

Вместе с правнучкой дворянина мы слушаем экскурсовода и гуляем вокруг усадьбы Платоновых в Зудилово.

Говорят, что приглядел это место Константин Платонов случайно. «Ехал по делам, здесь у него сломалась рессора, — рассказывает Ирина Тагильцева, арт-директор санатория „Сосновый бор“. — Пока чинили, присмотрелся. Понравилось».

Вскоре тут появилась мельница, а вокруг нее — поселение. Крестьяне работали у дворянина по договору по 8−10 часов в день и за зарплату. И это в конце 1860-х годов. «Обычные рабочие получали от 8 до 10 рублей, а мастера до 20-ти. За 10 рублей можно было купить хорошую корову», — уточняет Тагильцева.

Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru

На территории Зудилово строят дачи, где дамы и господа любили гулять, проводить лошадиные и верблюжьи скачки и обедать на свежем воздухе. Постепенно с сезонного отдых перешел в круглогодичный.

В начале XX века под руководством Ивана Платонова здесь возводят деревянный особняк, вокруг которого мы и гуляем. Сейчас это памятник архитектуры и объект люксового фонда санатория «Сосновый бор».

«Люксовым» этот дом был всегда. Об этом говорит факт: в начале XX века по дну Оби от барнаульской к зудиловской усадьбы проложили телефонный кабель.

Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор».

Роскоши и благополучию конец пришел после революции.

По рассказам старожилов, Ивана Платонова прятали от расправы и белых, и красных зудиловские крестьяне. К тому времени уже конфисковали все имущество. «Поэтому, я думаю, если бы его не не любили и не уважали, никто бы не скрывал», — говорит Тагильцева.

От второго брака у дворянина остались четверо детей — две дочки Зинаида и Любовь. И двое сыновей — Глеб и Иван, которые, как считалось, погибли в Гражданскую войну.

Но так только считалось.

Денис Октябрь. «Барнаул. Старый город». palitra-oil.narod.ru

Прадед — мельник

Ольга Леонтьева практически ничего не знала о своих предках. «Со стороны мамы было все просто: из Кировской области, зажиточных крестьян. А вот со стороны отца все не очень», — рассказывает она.

Вспоминает, как слышала в разговорах родителей, что прадед был связан с мельницей. «Значит, был мельником», — думала Ольга. Знала и, что дед Глеб Иванович попал в плен во время войны и долгое время о нем не было никаких сведений. Вернулся домой «через Колыму». К этому времени у жены Агнии, соответственно бабушки, уже была другая семья.

«Он очень любил свою первую жену, а я была на нее похожа, поэтому мы были близки, — вспоминает Ольга. — Дедушка был интеллигентный: никогда не позволял себе повысить голос, всегда держал слово, был очень строг к себе и другим».

Из-за статуса он мог жить только в Оренбургской области. А вот родители Ольги проездили всю страну. Отец, фронтовик, убежавший на войну в 17 лет, познакомился с матерью на строительстве Байконура. Вместе они поднимали целину в Казахстане и Оренбуржье. «Грянул БАМ — они там, — рассказывает Ольга. — Так и остались в Иркутской области. Я тоже прикипела, 50 лет проработала здесь учителем».

Семейные тайны

Все казалось обычным. Но то и дело на глаза Ольге попадались странные вещи. В детстве со старшей сестрой она нашла в ящике красивую, богато украшенную икону, за что «получила» от родителей.

«Венера и Амур». «Охотник». Фарфоровый завод Гарднера. Последняя четверть XVIII века. megabook.ru.

Были в родительском доме и забавные цветастые статуэтки, многие из которых в игре ненароком разбили. Только повзрослев Ольга Леонтьева поняла, что они чем-то значимы.

«В художественном музее в Иркутске увидела выставку статуэток очень похожих на наши. Оказалось, это работы завода Гарднера. Потом в краеведческом музее в Красноярске узнала, что нередко такие фигурки были призами на скачках, — рассказывает Ольга. — Думала: „ну проскакали где-то“».

Мыслей о том, что у предков мог быть конезавод, даже не возникало.

Воссоединение Платоновых

От подозрений и желания открыть семейные тайны было уже не избавиться. Но с чего начать?

«Муж у меня был продвинутый. Из того, что мы знали, составил родословную в интернете, — вспоминает Ольга. — И в один прекрасный день нам позвонили. Это были другие, дальние Платоновы. Искали свою линию и набрели на нас».

Ольга Леонтьева , правнучка дворянина Ивана Платонова с дочкой Дарьей. altapress.ru.

Так на 64 году жизни Ольга Леонтьева и узнала, что ее предки были потомственными дворянами. «Я была шокирована», — говорит она.

На 67-м году (ранее приехать мешала пандемия) — побывала на местах своих предков. Вместе с дочерью и внуками ночевала в дачном домике прадеда, а в Барнауле оценила остатки былой роскоши.

Отчета от поездки ждали нашедшиеся родственники: потомки двоюродного прадеда — Ивана Ивановича. Они живут в Кемерово и Севастополе. Сейчас семьи общаются в одной группе в социальной сети.

Ольга надеется на «сходку»: «Не знаю, удастся ли встретиться всем, но было бы очень хорошо собраться в Зудилово».