Жостовский пиксель. Искусствовед рассказала барнаульцам, где знаменитые дизайнеры ищут вдохновение

В «мусор» у нас не вкладывают
До недавнего времени предметы дизайна были интернациональными. Они не содержали в себе конкретного культурного кода, который можно считать, рассказывает Бандорина.
«Если раньше, в довоенные годы, была немецкая, итальянская школа дизайна, тот же русский авангард многое черпал из иконописи… то сейчас мы живем в эпоху „айфон-дизайна“, когда все выполнено по единым стандартам и приблизительно похоже», — говорит эксперт.
Сейчас, как отмечает искусствовед, мы входим в период глокализации — исследованию национальных корней и адаптации дизайна к местным условиям.
Ксения Бандорина вспомнила о случае, когда в IKEA продавалась кухня, фасады которой были сделаны из переработанного пластика, о чем гордо объявили на информационных стендах.
«Во всех странах ее прекрасно покупали, кроме нашей, — рассказывает искусствовед. — Потому что дизайнер всегда должен думать о локальных ценностях. У нас, как оказалось, не все готовы вкладываться в „мусор“. Экология экологией, но нужно придумать историю, чтобы потребитель хорошо воспринимал товар. Как говорил американский дизайнер Раймонд Лоуи, хороший дизайн — это тот, что заставляет чаще звонить в кассу».
Как изменилось восприятие дизайна
Социологи и искусствоведы говорят, что мы живем в обществе переживаний — с их помощью люди воспринимают предметы и даже графические знаки.
«Вчера мы оценивали работы участников конкурса товарных знаков „Золотая блоха“, — приводит пример Бандорина. — Если раньше смотрели на смысл и содержание и считывали знак, то теперь смотрим, какие он вызывает эмоции: от узнавания до вау-эффекта».
Поэтому самые главные направления, которые сегодня развиваются — эмоциональный, кастомизированный и персонализированный дизайн. Все, что создает определенное настроение.
С головой в авангард
Сейчас дизайнеры пробуют вносить даже в современные предметы кусочки национальной идентичности. Их главный лозунг — все хорошее придумано до нас, нужно это переосмыслить и переработать.
Ксения Бандорина рассказала, как несколько лет назад одна из московских компаний работала с архивным материалами Высших художественно-технических мастерских — настоящей отечественной школы дизайна начала XX века.
«Их принты переработали в современную fashion-коллекцию и выставили за очень приличные деньги, — рассказывает искусствовед. — Внедрить „забытое“ в современную жизнь так, чтобы оно казалось и реальным, и удобным, и комфортным и при этом имело корни — это круто. Может же Александр Маккуин вдохновляться принтами Варвары Степановой, почему и нам нельзя?».
Русский авангард сегодня в почете. Его не боятся миксовать с другими эпохами. Так петербургские дизайнеры «одели» славянские игрушки и погремушки в промодежду в стиле Любови Поповой, Казимира Малевича и других.
Ладьи для «Аэрофлота»
Обращаются творцы и к более ранним временам. Становится модным сотрудничество с промыслом, народным производством.
Московский дизайнер Юлия Герасимова сделала целый научный проект. Как рассказывает Ксения Бандорина, специалистка нашла в архивах всемирно известного центра народного художественного промысла в Жостово технику, которой давно никто не пользовался.
«Видите дымку на подносе? — говорит искусствовед. — Это свечой коптили поверхность с краской, а после сверху покрывали эмалью. Ручная работа. Такие делали до войны, после стало невыгодно, поэтому поставили задачу массового производства. А сейчас это безумно популярно, потому что handmade».
Еще один из самых популярных народных брендов — «Крестецкая строчка». В Санкт-Петербурге есть несколько бутиков, а ранее заброшенный завод в Новгородской области стал одним из популярных туристических мест.
В этом году дизайнеры Михаил и Юлия Чистяковы получили престижную профессиональную премию Red Dot Design Award. А разработали они дизайн бортовой посуды «Скопкарь» для «Аэрофлота». Формой она напоминает старинные русские ковши. Например, в форме ладьи с рукоятками в виде головы или хвоста птицы, но в более минималистичном виде.
И такие исследования национальной идентичности практикуют во многих зарубежных странах. Итальянцы не стесняются помещать «античные» статуи в открытые шкафы, а голландцы — создавать высокие кресла, напоминающие бутоны тюльпанов.
«Каждая из школ обращается к своим традициям, ищет особенности своей страны или региона», — говорит Ксения Бандорина.
Интерьер с экрана
Еще одна тенденция: то, что ранее существовало только в виртуальной реальности, большими шагами выходит в предметный мир.
Один из самых успешных молодых графических дизайнеров Миша Кан работает с NFT мебелью для виртуальных интерьеров (подробнее о том, как барнаульцы зарабатывают на этой технологии, и зачем она вообще нужна, мы писали здесь). Один из коллекционеров, ценителей этих работ, захотел, чтобы одна воплотилась в реальность.
«Миша понял, что надо на этом зарабатывать, — рассказывает искусствовед. — С этого момента он продает не только сами NFT объекты, но еще и производственную карту, благодаря которой человек мог бы распечатать купленный цифровой предмет у себя на 3D принтере».
Работу другого, не менее популярного дизайнера Андреса Райзенгера также «оживили». Кресло Hortensia, созданное специально для запрещенной в России соцсети, в прошлом году представили «во плоти» на выставке в Нидерландах.
Выглядит необычно — предмет мебели будто бы собрали из тысячи нежных розовых лепестков. «Для визуальной графики важно создавать предмет таким, чтобы мы глазами могли оценить его фактуру», — комментирует Ксения Бандорина.
Российские дизайнеры также вдохновляются образами виртуальной реальности. Некоторым, как, например, Дмитрию Ламонову удается совместить тему интернета с народным творчеством. Один из его известных проектов — жостовский поднос, букет на котором нарисован в стиле пиксельной графики.
В общем, учебники истории — лучший вдохновитель, говорит Ксения Бандорина. Так что можно смело открывать их и черпать идеи, пока именитые дизайнеры не вычерпали все.