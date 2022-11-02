Название спектакля нас не обманывает: режиссер использовал только две пьесы из пушкинского цикла. Их главные герои оказались наиболее близки. Чем — скажем чуть позже.
Начинается все по порядку: со «Скупого рыцаря».
Молодой рыцарь Альбер жалуется слуге на свою бедность и на скупость отца-барона, а также на ростовщика Соломона, который не дает взаймы денег. При этом нужда не сводит его с ума: рыцарь прогоняет Соломона, когда тот предлагает «ускорить» получение наследства тремя каплями яда.
Барон нажил состояние, борясь с собственной совестью. Шесть сундуков зрителям представили в виде дверей, за каждой из которой находились должники (быть может, это надежно спрятанные сомнения и стыдливые мысли?) — буквально рабы и цепные псы.
Когда я ключ в замок влагаю, то же я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож: приятно.
Но и сам барон — раб своего богатства. Скупой не только мечтает о том, чтобы день и ночь чахнуть над дублонами в подвале, но и готов оболгать собственного сына — лишь бы тому не доставалось наследство, которое не «выстрадал».
Подобная тема зависти «легкому богатству» — на этот раз творческому — содержится в следующей пьесе: «Моцарт и Сальери».
Мучительно завидую. — О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
Известный сюжет будто бы перенесли за грань жизни. Сальери — из вечности — вспоминает эпизод отравления Моцарта.
Его монолог, а также диалог с «праздным гулякой» напоминает кошмарный, бредовый сон. Практически каждое слово издевательски, на свой лад повторяет гул голосов — то ли распространяя эту историю в веках, то ли это эхо других, таких же обиженных мирозданием трудоголиков, завидующих «беззаботному» таланту конкурентов.
Иногда эта какофония выстраивается в гармонию: актеры выстукивают, мычат или протягивают мотивы из «Дон Жуана» и «Реквиема».
А в это время с потолка в уже полную бочку продолжает капать яд.
Все билеты на премьеру 2 ноября уже проданы. Но есть еще шанс посмотреть «Маленькие трагедии» 2 декабря.