Зависть, скупость и несправедливость — исследованием этих тем занялся режиссер Михаил Тумашов в спектакле «Маленькие трагедии: „Скупой“ и „Сальери“» в краевом театре драмы. Как «ожил» текст Александра Пушкина — увидите и прочтете в фоторепортаже altapress.ru .

Название спектакля нас не обманывает: режиссер использовал только две пьесы из пушкинского цикла. Их главные герои оказались наиболее близки. Чем — скажем чуть позже.

Начинается все по порядку: со «Скупого рыцаря».

Молодой рыцарь Альбер жалуется слуге на свою бедность и на скупость отца-барона, а также на ростовщика Соломона, который не дает взаймы денег. При этом нужда не сводит его с ума: рыцарь прогоняет Соломона, когда тот предлагает «ускорить» получение наследства тремя каплями яда.

Барон нажил состояние, борясь с собственной совестью. Шесть сундуков зрителям представили в виде дверей, за каждой из которой находились должники (быть может, это надежно спрятанные сомнения и стыдливые мысли?) — буквально рабы и цепные псы.

Когда я ключ в замок влагаю, то же я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож: приятно.

Но и сам барон — раб своего богатства. Скупой не только мечтает о том, чтобы день и ночь чахнуть над дублонами в подвале, но и готов оболгать собственного сына — лишь бы тому не доставалось наследство, которое не «выстрадал».

Маленькие трагедии: «Скупой» и «Сальери» в театре драмы. Анна Зайкова.

Подобная тема зависти «легкому богатству» — на этот раз творческому — содержится в следующей пьесе: «Моцарт и Сальери».

Мучительно завидую. — О небо!

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений — не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан —

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Известный сюжет будто бы перенесли за грань жизни. Сальери — из вечности — вспоминает эпизод отравления Моцарта.

Его монолог, а также диалог с «праздным гулякой» напоминает кошмарный, бредовый сон. Практически каждое слово издевательски, на свой лад повторяет гул голосов — то ли распространяя эту историю в веках, то ли это эхо других, таких же обиженных мирозданием трудоголиков, завидующих «беззаботному» таланту конкурентов.

Маленькие трагедии: «Скупой» и «Сальери» в театре драмы. Анна Зайкова. Маленькие трагедии: «Скупой» и «Сальери» в театре драмы. Анна Зайкова. Маленькие трагедии: «Скупой» и «Сальери» в театре драмы. Анна Зайкова.

Иногда эта какофония выстраивается в гармонию: актеры выстукивают, мычат или протягивают мотивы из «Дон Жуана» и «Реквиема».

А в это время с потолка в уже полную бочку продолжает капать яд.

Маленькие трагедии: «Скупой» и «Сальери» в театре драмы. Анна Зайкова.

Все билеты на премьеру 2 ноября уже проданы. Но есть еще шанс посмотреть «Маленькие трагедии» 2 декабря.