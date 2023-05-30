Стало известно, каким будет июнь в Алтайском крае

В июне в регионах Западной Сибири возможны заморозки. Это связно с проникновением арктических воздушных масс. По ночам температура будет опускаться до -3 градусов.

Вообще, июнь не будет жарким в Западной Сибири. А даже дождливым. В среднем температура будет от +14 до +17. Но иногда будет и до привычных летом +30.

А вот на Алтае дождей почти не будет. А температура ожидается до +28 градусов. А во второй половине месяца в среднем будет +18 градусов.

Под конец месяца снова потеплеет до +26, будет преимущественно без осадков.