Барнаульцев зовут на голосование за присвоение городу почетного звания

С 25 июня по 1 июля в Барнауле пройдет голосование за присвоение столице края почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал мэр Вячеслав Франк.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

Голосование пройдет на 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными.

Каждый барнаулец может заранее с 16 до 20:00, а 1 июля с 8 до 20:00 прийти на участок и отдать свой голос за присвоение звания городу.

Конструкция «Барнаул — город орденоносный». vk.com/barneos22

«Все мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, будут при этом соблюдены», — обещают в администрации.

На бланке будет вопрос: «Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания „Город трудовой доблести“?"

В голосовании смогут принять участие все жители города, который уже есть 14 лет. С собой нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

После завершения голосования члены общественной комиссии передадут протокол в администрацию города для внесения предложений АКЗС и губернатору Алтайского края, чтобы потом выступить с ходатайством президенту РФ о присвоении почетного звания Барнаулу.

Буквы"Барнаул». Настасья Коваленко

Инициатива о введении нового почетного звания приурочена к празднованию 75-летия Победы.

«Барнаул может претендовать на получение этого почетного звания как город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — подчеркивают в мэрии.

В годы войны краевая столица приняла множество эвакуированных предприятий, учебные заведения, здесь располагались госпитали.

Более 117 тыс. человек трудились на промышленных предприятиях.

Свыше 100 тыс. раненых прошли лечение в барнаульских госпиталях.

За годы войны в городе построили 14 крупных промышленных предприятий.