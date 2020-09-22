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Жизнь

Барнаульцев зовут на субботник в сквере на берегу Оби

Фонд греко-римской борьбы им. Кишицкого просит барнаульцев помочь с уборкой сквера со стороны Баварина, 2. Информация о субботнике опубликована в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте».

Мусор.
Мусор.
Михаил Хаустов

Субботник пройдет 26 и 27 сентября. Группа добровольцев займется уборкой сквера со стороны ул. Баварина, 2.



«Чистый город — это наше общее дело. Сегодня ты подобрал брошенную кем-то бутылку, завтра помог убрать сквер, послезавтра, взяв пример, сделает это твой ребенок! Мы, наши дети и внуки должны гулять по зеленым паркам и дышать свежим воздухом. Сделаем это вместе», — говорят организаторы.

Также организаторы посоветовали участникам одеваться по погоде и взять с собой перекус и перчатки.

Борцов за чистоту ждут в 11:00 «у шиномонтажки» по адресу ул. Горького, 1.

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