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Жизнь

Барнаульцев зовут на «цветочный своп»

28 июля в Барнауле в парке «Центральный» пройдет «Цветочный своп». На нем барнаульцы смогут обменяться комнатными, садовыми растениями и цветами или черенками.

В "Декоративных культурах" растут цветы для барнаульских клумб.
В "Декоративных культурах" растут цветы для барнаульских клумб.
barnaul.org

Также можно будет произвести обмен кашпо, сообщают на сайте городской администрации.

На событие зовут и тех, кто не разводит цветы, но мечтает завести «зеленого друга» — любое растение можно будет забрать с собой со столика с надписью «Даром».

Барнаульцев просят принести цветы в хорошем состоянии, без болезней и вредителей.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться, написав в WhatsApp по номеру телефона 8−923−714−64−37 (Марина Василенко).

Горожан ждут в парке с 18:00 до 20:00.

Что такое своп

Свопом в мире экономики называют торгово-финансовую обменную операцию в виде обмена разнообразными активами.

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