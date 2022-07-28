Барнаульцев зовут на «цветочный своп»

28 июля в Барнауле в парке «Центральный» пройдет «Цветочный своп». На нем барнаульцы смогут обменяться комнатными, садовыми растениями и цветами или черенками.

В "Декоративных культурах" растут цветы для барнаульских клумб.

Также можно будет произвести обмен кашпо, сообщают на сайте городской администрации.

На событие зовут и тех, кто не разводит цветы, но мечтает завести «зеленого друга» — любое растение можно будет забрать с собой со столика с надписью «Даром».

Барнаульцев просят принести цветы в хорошем состоянии, без болезней и вредителей.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться, написав в WhatsApp по номеру телефона 8−923−714−64−37 (Марина Василенко).

Горожан ждут в парке с 18:00 до 20:00.

Что такое своп

Свопом в мире экономики называют торгово-финансовую обменную операцию в виде обмена разнообразными активами.