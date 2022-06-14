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Жизнь

Барнаульцев зовут в парки на бесплатные уроки йоги

18 и 19 июня в Барнауле пройдут открытые уроки йоги на свежем воздухе. Занятия проведут в преддверии Международного дня йоги, который отмечают в мире 21 июня.

Йога на природе
Йога на природе
СС0

Мастер-класс проведет инструктор студии йоги «Искусство жизни» Игорь Баженов, пишет пресс-служба городской администрации.

В субботу, 18 июня, на занятия по йоге горожан приглашают в парк культуры и отдыха «Центральный». Начало занятия — в 10 часов, участников ждут на площадке около сцены парка.

В воскресенье, 19 июня, урок по йоге начнется в 14 часов в парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).

Как сообщают организаторы, попробовать на себе практики йоги смогут все желающие — уровень подготовки и возраст не важен. Вход свободный.

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