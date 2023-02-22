Барнаульцы бывают разные. Лица краевой столицы в объективе altapress.ru

Весна неспешно приближается к Барнаулу и окрашивает город в разные цвета. Розовый, зеленый и даже оранжевый — так приоделись барнаульцы с приходом тепла. Фотокорреспондент altapress.ru поймал в объектив самых ярких личностей краевой столицы.

Самые яркие цвета, конечно же, у курьеров. Быстрые, словно молния, с большим рюкзаком наперевес, они спешат разнести вкусную еду до заказчиков.

Барнаул в лицах Маргарита Пономарева Барнаул в лицах Маргарита Пономарева

Оранжевым и зеленым пестрят сотрудники ДПС и дорожные службы.

Барнаул в лицах Маргарита Пономарева Барнаул в лицах Маргарита Пономарева Барнаул в лицах Маргарита Пономарева

Не чужды заметные оттенки и простым барнаульцам. Они надевают шапки, куртки или просто скрашивают день яркими шариками.

Барнаул в лицах Маргарита Пономарева Барнаул в лицах Маргарита Пономарева Барнаул в лицах Маргарита Пономарева

Зарядитесь оранжевым, красным и голубым настроением и вы.