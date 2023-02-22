Барнаульцы бывают разные. Лица краевой столицы в объективе altapress.ru

Самые яркие цвета, конечно же, у курьеров. Быстрые, словно молния, с большим рюкзаком наперевес, они спешат разнести вкусную еду до заказчиков.
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Оранжевым и зеленым пестрят сотрудники ДПС и дорожные службы.
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Не чужды заметные оттенки и простым барнаульцам. Они надевают шапки, куртки или просто скрашивают день яркими шариками.
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Барнаул в лицах
Маргарита Пономарева
Зарядитесь оранжевым, красным и голубым настроением и вы.