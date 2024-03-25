25 марта
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Жизнь

Барнаульцы благодарят вежливого кондуктора трамвая №7

Приятным отзывом об утренней поездке в трамвае поделились горожане, сообщает «В Курсе 22».

Кондуктор трамвайного маршрута №7
Кондуктор трамвайного маршрута №7
"В Курсе 22"

Очевидцы сообщают, что женщина-кондуктор в трамвае №7 «очень добрая и приятная». Работница желала пассажирам счастливого пути и напоминала о необходимости держаться за поручни.

В комментариях подписчики сообщества также оставляют положительные отзывы о ее работе:

«Да, часто езжу с ней, женщина всегда такая вежливая и добрая, никогда не видела ее недовольной и злой... Очень приятно!».

«Очень приятная и милая! Еще таких не встречала!».

Ранее жительница Барнаула поблагодарила за помощь неравнодушных прохожих. Владелице автомобиля помогли выбраться из "каши" на дороге двое парней.

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