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Жизнь

Барнаульцы больше всех в стране озабочены будущим детей

Барнаул попал в список городов, где жители больше всего думают о будущем детей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на материалы компании «Сбербанк страхование жизни».

Дворовый праздник Дня защиты детей в Барнауле.
Дворовый праздник Дня защиты детей в Барнауле.
Мария Мандолина

73% барнаульцев считают необходимым откладывать деньги на будущее детей. Больше всего респондентов придерживаются такого мнения в Махачкале (84%), а также в Астрахани (72%).

Также отмечается, что больше всего тех, кто материально помогает взрослым детям, живет в Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске и Хабаровске.

Меньше всего тех, кто считает правильным копить для детей, в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно.

Среди самых распространенных целей накоплений россияне назвали оплату образования и покупку недвжимости.

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