Барнаульцы больше всех в стране озабочены будущим детей

73% барнаульцев считают необходимым откладывать деньги на будущее детей. Больше всего респондентов придерживаются такого мнения в Махачкале (84%), а также в Астрахани (72%).
Также отмечается, что больше всего тех, кто материально помогает взрослым детям, живет в Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске и Хабаровске.
Меньше всего тех, кто считает правильным копить для детей, в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно.
Среди самых распространенных целей накоплений россияне назвали оплату образования и покупку недвжимости.