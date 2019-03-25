Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Каждый день новые дыры»: барнаульцы боятся провалиться в грязное месиво вместо дороги

Жители в районе улицы Рылеева в Барнауле пожаловались на проваливающуюся землю. В группе Barnaul 22 опубликовали фото непроходимого участка дороги.

Улица Рылеева в Барнауле.
Улица Рылеева в Барнауле.
vk.com/barneos22

Горожане пишут, что на данном участке проходили коммунальные работы — прокладывали новые трубы. Асфальт еще не уложен, поэтому земля проваливается.

«Даже мусор не вынести людям без опасения провалиться. Каждый день образуются новые дыры», — жалуются люди.

До начала дорожно-строительного сезона барнаульцы нового асфальта не дождутся. При низких температурах дорожники могут только латать дыры холодным асфальтом. Когда снег полностью сойдет, город объедет специальная комиссия и зафиксирует все участки дорог, пострадавшие из-за экстренного ремонта коммуникацией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость