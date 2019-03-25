«Каждый день новые дыры»: барнаульцы боятся провалиться в грязное месиво вместо дороги

Горожане пишут, что на данном участке проходили коммунальные работы — прокладывали новые трубы. Асфальт еще не уложен, поэтому земля проваливается.
«Даже мусор не вынести людям без опасения провалиться. Каждый день образуются новые дыры», — жалуются люди.
До начала дорожно-строительного сезона барнаульцы нового асфальта не дождутся. При низких температурах дорожники могут только латать дыры холодным асфальтом. Когда снег полностью сойдет, город объедет специальная комиссия и зафиксирует все участки дорог, пострадавшие из-за экстренного ремонта коммуникацией.