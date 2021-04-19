19 апреля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы будут соревноваться в сборе мусора на Пивоварке и Барнаулке

В Барнауле пройдет ежегодный экологический турнир по сбору мусора. Команды будут соревноваться на улице Кутузова, на слиянии рек Пивоварки и Барнаулки.

В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора.
В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора.
Стас Буканович в vk.com/barneos22

Участники должны будут разбиться на команды по четыре человека. Задача — собрать как можно больше мусора. Баллы будут начислять по количеству мешков.

Очки также будут начисляться за отсортированный мусор и найденные «артефакты». Оцениваться будут и уникальные находки.

Участники смогут поучаствовать в эко-викторине и мини-пикнике, где всех угостят вкусным супом с сухариками.

«Чистые игры» проводит общественная организация «Мусора. Больше. Нет». Для участия в играх нужно зарегистрироваться на сайте.

Эко-турнир пройдет 24 апреля в 12:00. Точка сбора — остановка «Ул. Школьная» (Кутузова).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость