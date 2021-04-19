Барнаульцы будут соревноваться в сборе мусора на Пивоварке и Барнаулке

Участники должны будут разбиться на команды по четыре человека. Задача — собрать как можно больше мусора. Баллы будут начислять по количеству мешков.
Очки также будут начисляться за отсортированный мусор и найденные «артефакты». Оцениваться будут и уникальные находки.
Участники смогут поучаствовать в эко-викторине и мини-пикнике, где всех угостят вкусным супом с сухариками.
«Чистые игры» проводит общественная организация «Мусора. Больше. Нет». Для участия в играх нужно зарегистрироваться на сайте.
Эко-турнир пройдет 24 апреля в 12:00. Точка сбора — остановка «Ул. Школьная» (Кутузова).