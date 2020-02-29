Барнаульцы будут судиться с управляющей компанией из-за остекленных балконов

Ремонт в доме должны были начать ещё год назад, но из-за скандалов с жильцами перенесли на 2020-й. Жильцы должны демонтировать остекление и привести балконы в состояние, которое было изначально по проекту.

«Убрать-то нам не проблема, мы разберем. Но мы не знаем причину, — говорит собственница одной из квартир Надежда. — Мы не видели документов, что дом действительно аварийный, что нуждается в стяжке».

В управляющей компании «АСК Плюс» утверждают, что дом находится в предаварийном состоянии. Ему срочно требуется утепление и стяжка кирпичной кладки. Но для этого нужно убрать остекление.

Нелли Янченко, представитель управляющей компании говорит, что кирпичная кладка падает, но собственники неоднократно ходили на комиссию в администрацию города, чтобы передвинуть сроки ремонта.

«АСК Плюс» подала в суд на жильцов, уже идут судебные разбирательства. Ответчики убеждают судей, что ни о капремонте, ни о его стоимости и условиях ничего не знали. Аргумент управляющей компании — на застекление балконов у жильцов нет разрешения.

Судебное заседание пройдет 1 апреля.