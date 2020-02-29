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Жизнь

Барнаульцы будут судиться с управляющей компанией из-за остекленных балконов

Управляющая компания «АСК Плюс» потребовала от жителей четырехэтажного дома на ул. Профинтерна, 50 убрать остекление балконов, которое мешает начать капительный ремонт фасада здания, сообщают «Вести. Алтай».

Балкон, как зеркало души.
Балкон, как зеркало души.
опубликовано на rjjaca.ru

Ремонт в доме должны были начать ещё год назад, но из-за скандалов с жильцами перенесли на 2020-й. Жильцы должны демонтировать остекление и привести балконы в состояние, которое было изначально по проекту.

«Убрать-то нам не проблема, мы разберем. Но мы не знаем причину, — говорит собственница одной из квартир Надежда. — Мы не видели документов, что дом действительно аварийный, что нуждается в стяжке».

В управляющей компании «АСК Плюс» утверждают, что дом находится в предаварийном состоянии. Ему срочно требуется утепление и стяжка кирпичной кладки. Но для этого нужно убрать остекление.

Нелли Янченко, представитель управляющей компании говорит, что кирпичная кладка падает, но собственники неоднократно ходили на комиссию в администрацию города, чтобы передвинуть сроки ремонта.

«АСК Плюс» подала в суд на жильцов, уже идут судебные разбирательства. Ответчики убеждают судей, что ни о капремонте, ни о его стоимости и условиях ничего не знали. Аргумент управляющей компании — на застекление балконов у жильцов нет разрешения.

Судебное заседание пройдет 1 апреля.

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