Барнаульцы делятся снимками таинственных рукокрылых гостей

К жителям Барнаула стали заглядывать в гости летучие мыши. В соцсетях горожане делятся фотографиями зверьков, которые залетают в окна, сидят на подоконниках, пробираются в квартиры и ползают по стенам. Барнаульцы отмечают, что летучие мыши в городе не редкость и делятся своими историями.

В основном, летучие мыши навещают квартиры по ночам. Об «атаках» сообщают жители разных районов города — как новостроек, так и окрестностей Красноармейского проспекта.

Мыши издают характерный писк и способны пролезть в любые щели. У одних такие гости вызывают умиление, а у других — панику. Об этом они рассказали в соцсетях:

«К нам домой две залетало. Одна из них ещё пару дней тусовалась под натяжным потолком».

«На днях залетала летучая мышь. Ползала по маме».

«На 15 этаж залетела. Кот увидел, испугался и под диван».

«Каждый день на Сулиме слышу (т.к. балкон открыт) под покровом ночи. Если залетит, два кошака дома разберутся!»

«Я вообще сперва подумал что голубь залетел, за шторами копошился, пошёл смотреть, что там, ничего не нашёл, потом утром по следам какуль нашёл мини бэтмена».

В Барнауле можно встретить 11 видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу.

Опасны ли летучие мыши?

Как любое дикое животное, летучая мышь может переносить какую-либо инфекцию, например, бешенство, но это бывает крайне редко. Сами они на людей не нападают. Питаются насекомыми-вредителями.

«Эти маленькие создания не нападают на людей. Иногда в поисках тепла, питания, защиты от непогоды или простого любопытства летучие мыши залетают в подъезды, открытые окна домов и квартир, пугая людей и домашних животных», — пояснили в краевом минприроды.

Что делать , если к вам в квартиру залетела мышь?

Ловить зверька руками категорически запрещается, так как они очень ранимы из-за наличия тонкой кожистой складки между передними и задними конечностями, при повреждении которой летучей мыши уже не выжить в природных условиях. Небольшая травма может стать фатальной и зверек никогда не сможет летать.

Самый оптимальный способ поймать непрошеного гостя — это убрать из комнаты домашних животных и детей, открыть окно (или двери) и с помощью тряпочки прогнать зверька на улицу.

В крайнем случае, если летучая мышь все же отдает предпочтение вашему жилищу, нужно взять стеклянную банку или коробку и накрыть ею «гостя» так, чтобы он поместился вовнутрь емкости, взять плоский кусок картона и просунуть между емкостью и поверхностью, на которой сидит зверёк. Затем следует аккуратно выпустить на улицу.