Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 сентября 15°C

Барнаульцы делятся снимками «неба Мордора»

Утром 23 сентября Барнаул встретил очередной красивейший рассвет. Пользователи соцсетей опубликовали десятки снимков яркого неба в оранжевых и малиновых тонах.

Рассвет в Барнауле.
Рассвет в Барнауле.
www.instagram.com/bombezin2018/

Застать такие краски повезло только «жаворонкам», проснувшимся к 7 утра. Продлилась красота недолго, потом небо затянуло тучами.

Барнаульцы шутят, что так выглядит небо Мордора (темной страны из вселенной Дж. Р. Р. Толкина).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость