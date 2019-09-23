Барнаульцы делятся снимками «неба Мордора»

Застать такие краски повезло только «жаворонкам», проснувшимся к 7 утра. Продлилась красота недолго, потом небо затянуло тучами.
Барнаульцы шутят, что так выглядит небо Мордора (темной страны из вселенной Дж. Р. Р. Толкина).
Утром 23 сентября Барнаул встретил очередной красивейший рассвет. Пользователи соцсетей опубликовали десятки снимков яркого неба в оранжевых и малиновых тонах.
Застать такие краски повезло только «жаворонкам», проснувшимся к 7 утра. Продлилась красота недолго, потом небо затянуло тучами.
Барнаульцы шутят, что так выглядит небо Мордора (темной страны из вселенной Дж. Р. Р. Толкина).
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