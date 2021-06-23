Барнаульцы, которые задыхались от гари, добились переезда «дымного» предприятия

Жители улицы Матросова задыхались от гари от соседнего предприятия готовой продукции. Этой весной они написали коллективное обращение в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева.

Сделали это жильцы после того, как жалобы в прокуратуру, администрацию района и Роспотребнадзор не дали результатов. По их словам, замеры ПДК вредных веществ проводили, когда предприятие не работало — то есть дыма и запаха в это время не было.

Елена Кощеева,

жительница одного из домов по улице Матросова:

— Открыла окно — а с улицы невыносимая вонь, отчетливо напоминающая запах копченой рыбы. Сначала подумала, что соседи готовят, но запах не прекратился ни через час, ни через день, ни позднее. Конечно, мы жаловались на «невкусную» жизнь, продолжали задыхаться. Нам вообще говорили, что данное предприятие научилось управлять ветром и никаких запахов до нас доходить не должно. Когда обратились к Александру Васильевичу дело сразу сдвинулось с мертвой точки.

Депутат направил запрос в Роспотребнадзор для повторного рассмотрения и ликвидации проблемы. После этого ведомство вновь инициировало проверку.

Интересное совпадение — после этого предприятие приняло решение о переезде.