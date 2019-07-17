Барнаульцы летом могут поучаствовать в нескольких больших конных праздниках

14 июля на Барнаульском ипподроме разыграли главные награды для лошадей призовых пород, а в это воскресенье пройдет очередной большой праздник орловского коннозаводства, в котором примут участие лучшие представители орловской рысистой породы Сибирского региона.

14 июля на ипподроме разыграли главные награды для лошадей призовых пород: Большой Барнаульский (Дерби) — для лошадей 4-х летнего возраста; Элиты — для лошадей старшего возраста; Гибрида — для трехлетних лошадей; и Вступительный — для двухлетних.

В скачках принимали участие более 30 лучших лошадей Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. За главный приз сезона боролись шесть лучших лошадей. Кроме того, зрители смогли увидеть скачку лошадей-двухлеток чистокровной верховой породы.

На шансы одержать победу влияло множество факторов и обстоятельств, проанализировать которые на сто процентов — невозможно. Однако, результат заезда можно просчитать: для этого зрителям на месте выдавали подробную информацию о той или иной лошади, ее резвости, результатах последних испытаний и беговой карьере. Поэтому все желающие могли сделать ставку на результат скачки в конном тотализаторе.

Атмосферу праздника дополняла разнообразная программа показательных выступлений спортсменов-конников краевой детско-юношеской спортшколы и воспитанников пони-клуба, костюмированные театрализованные выступления всадниц на лошадях. Гости праздника, пришедшие с детьми, могли покатать ребятишек на карусели, на лошадях и пони.

21 июля на ипподроме пройдет праздник орловского коннозаводства. Зрители смогут увидеть лучших в Сибири орловских рысаков, которые поборются за самые престижные награды — Приз Барса (орловское «Дерби»), Приз Ковбоя и Приз Пиона. Начало в 13:00.



А 3 и 4 августа состоится розыгрыш Кубка Губернатора Алтайского края и Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь- 2019», где будут представлены сильнейшие лошади региона.

Ксения Буракова