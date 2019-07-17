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17 июля 23°C

Барнаульцы летом могут поучаствовать в нескольких больших конных праздниках

14 июля на Барнаульском ипподроме разыграли главные награды для лошадей призовых пород, а в это воскресенье пройдет очередной большой праздник орловского коннозаводства, в котором примут участие лучшие представители орловской рысистой породы Сибирского региона.

Заезды на Барнаульском ипподроме.
Заезды на Барнаульском ипподроме.
Ксения Буракова.

14 июля на ипподроме разыграли главные награды для лошадей призовых пород: Большой Барнаульский (Дерби) — для лошадей 4-х летнего возраста; Элиты — для лошадей старшего возраста; Гибрида — для трехлетних лошадей; и Вступительный — для двухлетних.

В скачках принимали участие более 30 лучших лошадей Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. За главный приз сезона боролись шесть лучших лошадей. Кроме того, зрители смогли увидеть скачку лошадей-двухлеток чистокровной верховой породы.

На шансы одержать победу влияло множество факторов и обстоятельств, проанализировать которые на сто процентов — невозможно. Однако, результат заезда можно просчитать: для этого зрителям на месте выдавали подробную информацию о той или иной лошади, ее резвости, результатах последних испытаний и беговой карьере. Поэтому все желающие могли сделать ставку на результат скачки в конном тотализаторе.

Атмосферу праздника дополняла разнообразная программа показательных выступлений спортсменов-конников краевой детско-юношеской спортшколы и воспитанников пони-клуба, костюмированные театрализованные выступления всадниц на лошадях. Гости праздника, пришедшие с детьми, могли покатать ребятишек на карусели, на лошадях и пони.

21 июля на ипподроме пройдет праздник орловского коннозаводства. Зрители смогут увидеть лучших в Сибири орловских рысаков, которые поборются за самые престижные награды — Приз Барса (орловское «Дерби»), Приз Ковбоя и Приз Пиона. Начало в 13:00.

А 3 и 4 августа состоится розыгрыш Кубка Губернатора Алтайского края и Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь- 2019», где будут представлены сильнейшие лошади региона.

Ксения Буракова

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