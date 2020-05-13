Барнаульцы ломанулись в пенсионный фонд за «президентскими» выплатами

Утром у здания Пенсионного фонда на пр. ​Социалистическом собралась большая толпа барнаульцев, желающих оформить единовременное детское пособие в 10 тысяч рублей.

На крыльце отделения около 8 утра на крыльце отделения собралось более 20 человек. Не все были в масках, а о соблюдении соцдистанции речи не шло вовсе.

Фото появилось в сообществе «Инцидент Барнаул».

«10 (тысяч) дадут — 30 выпишут за нарушения по самоизоляции», — комментируют подписчики группы.

Ранее в ПФР объяснили, что обратиться за выплатой можно только через Госуслуги. Из-за большого числа запросов на сайте периодически происходили сбои. Минкомсвязь запустила отдельный сервис posobie16.gosuslugi.ru, где можно оформить заявление. На момент публикации новости он работает.

Обратиться лично в клиентскую службу также можно, но заявителю обязательно необходимо предварительно записаться на прием.

Заявления принимаются вплоть до 1 октября.