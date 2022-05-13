Барнаульцы массово получили письма о включении в списки присяжных. Что это значит?

«Пришло письмо из администрации Центрального района — меня включили список кандидатов в присяжные заседании. Неужели мне теперь придется в суде решать судьбы людей? Могу ли я отказаться?» — спросила редакцию altapress.ru жительница Барнаула. Как нам стало известно, подобные письма получили несколько тысяч барнаульцев. Рассказываем, что это значит.

Почему стали рассылать такие письма?

Письма начали приходить после того, как в феврале 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление № 45. Его название: «О списках кандидатов в присяжные заседатели Алтайского краевого суда, городских и районных судов Алтайского края на 2022−2026 годы».

Предыдущий список присяжных был сформирован в 2018 году, составляется он на четыре года, писал altapress.ru как раз четыре года назад.

В этом году в Барнауле в основной список кандидатов в присяжные только для Алтайского краевого суда включено 5,5 тыс. человек, еще 500 — в запасной.

Этим же документом утверждено количество кандидатов в присяжные для городских и районных судов. Так, для пяти райсудов Барнаула в список кандидатов входит 14 250 человек.

Суд. Pixabay.com

Что означает включение в список?

Если вас внесли в список кандидатов, это еще не означает, что вы будете присяжным на каком-то судебном процессе.

Когда появляется дело, из списка предварительно выбирают 12 кандидатов для районного суда, 14 — для регионального (по новому закону). Им рассылают приглашения принять участие в процессе и зовут на встречу, где определят окончательный состав коллегии присяжных.

В предварительный список присяжных выбирают случайным образом. Так что ваша фамилия может ни разу не выпасть, объясняет журнал Тинькофф.

Суд. Pixabay.com

Можно ли отказаться от этого?

Чтобы вас исключили из списка кандидатов, можно написать заявление в администрацию района. Но для этого должна быть уважительная причина.

Исключают из списка госслужащих, военнослужащих, нотариусов, адвокатов, священнослужителей, лиц старше 65 лет или просто лиц, которые не могут выполнять обязанности присяжного по состоянию здоровья.

Кроме этого, можно прийти в суд и там заявить самоотвод — здесь тоже нужны уважительные причины. Наконец, вы можете просто не явиться в суд. В отношении кандидатов в присяжные никаких санкций в УПК нет, оштрафовать могут только присяжного.

Суд. Pixabay.com

Если мне доведется стать присяжным , сколько это займет времени?

Вас могут призвать один раз в год на 10 рабочих дней. Если рассмотрение дела затянется, то больше — до конца. Это могут быть разрозненные дни — одно заседание в апреле, другое в мае и т. д.

За участие в суде присяжному заплатят. Сумма будет равна половине оклада судьи того суда, в котором рассматривается дело. Оплачивать будут пропорционально дням, когда вы присутствовали на заседаниях.

Если вы получаете больше, чем судья, вам заплатят сумму не меньше вашей средней зарплаты. Еще платят расходы на проезд в суд и командировочные, если придется ехать в другой город.

Пока вы участвуете в судебных заседаниях, работодатель не имеет права вас уволить. Все потраченное в суде время вам засчитают в стаж.