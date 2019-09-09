Барнаульцы на авто решили спрятаться от ливня под мостом, создали пробку и начали тонуть

Резко начавшийся ливень 9 сентября превратил несколько участков улиц в Барнауле в «моря». Некоторых водителей непогода застала на дороге. Барнаульцы в соцсетях пишут, что несколько автовладельцев решили спрятаться под мостом на ул. Малахова, но сделали еще хуже.

Девушка написала в группе «Инцидент Барнаул», что дождь с градом чуть больше горошины начался внезапно, и она решила переждать под вторым Малаховским мостом.

«Позже подъехали ещё машины. На соседней проезжей части образовалась пробка. Позже из-под укрытия пришло уехать, так как эту „яму“ начало топить», — пишет жительница Барнаула.

В Barnaul22 опубликовали фото с уже «утонувшими» машинами. «Никогда такого не было и вот опять», — иронизируют горожане.

«Если бы не скорая помощь со спец сигналами и отважные водители, которые под дождем бегали и просили разъехаться под мостом, утонувших было бы с десяток», — пишет другой автолюбитель.

По сообщениям очевидцев, на месте уже работают дорожные службы, которые расчищают ливневые канализации.

Также авто «плывут» по дороге в районе пересечения ул. Малахова с Власихинской

По прогнозу синоптиков, 10−12 сентября в крае будут идти дожди.