Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 января -35°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы назвали сумму, нужную для счастья

Среднестатистическому барнаульцу для счастья нужно почти в полтора раза меньше денег, чем москвичу. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса экономически активного населения страны.

Смайлик. Счастье.
Смайлик. Счастье.
СС0

Самые высокие в России денежные запросы москвичей составляют 220 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (200 тыс. рублей), далее — Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей).

Жителям Барнаула хватило бы всего 138 тыс. рублей в месяц. Самые же скромные запросы в Оренбурге (124 тыс. рублей).

В целом по стране после новогодних каникул «счастье» в денежном эквиваленте немного подорожало: в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тыс. рублей в месяц, а в 2021 году уже 166 тысяч.

Причем мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость