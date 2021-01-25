Барнаульцы назвали сумму, нужную для счастья

Среднестатистическому барнаульцу для счастья нужно почти в полтора раза меньше денег, чем москвичу. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса экономически активного населения страны.

Самые высокие в России денежные запросы москвичей составляют 220 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (200 тыс. рублей), далее — Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей).

Жителям Барнаула хватило бы всего 138 тыс. рублей в месяц. Самые же скромные запросы в Оренбурге (124 тыс. рублей).

В целом по стране после новогодних каникул «счастье» в денежном эквиваленте немного подорожало: в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тыс. рублей в месяц, а в 2021 году уже 166 тысяч.

Причем мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам.