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Жизнь

Жители барнаульской зоны задолжали за вывоз мусора более 70 млн рублей

Жители барнаульской зоны за два месяца задолжали за вывоз мусора более 70 млн рублей. Виной всему стал неблагоприятный информационный фон, сопровождающий «мусорную» реформу, уверен гендиректор компании-регоператора «ЭКО-Комплекс» Виктор Карл.

Мусор у дома № 17 по улице Чайковского не вывозился неделю. Барнаул, 15 марта 2013 года.
Мусор у дома № 17 по улице Чайковского не вывозился неделю. Барнаул, 15 марта 2013 года.
Лариса Хомайко

Уровень неплатежей достиг 50%, сообщает пресс-служба компании. Хуже всех с платежной дисциплиной обстоят дела в Ребрихинском районе.

В «ЭКО-Комплексе» считают, что жители не желают платить за вывоз мусора по нескольким причинам. Во-первых, некоторые продолжают сжигать мусор в печи, во-вторых, люди избегают заключения договора, полагая, что не будет начислений.

Виктор Карл,
генеральный директор компании «ЭКО-Комплекс»:

На такую позицию граждан влияет неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также просчеты в организации вывоза ТКО как на уровне органов власти, так и в деятельности регоператоров. Сфера сейчас очень политизирована. В результате часть населения заняла выжидательную позицию.

Между тем для горожан это может обернуться штрафами и пенями. Первые три месяца с начала реформы региональный оператор решил не начислять штрафы и пени, однако в апреле начнет направлять первые иски.

«ЭКО-Комплекс» признает, что были неточности в начислениях, отрабатывались графики вывоза мусора, возникали сложности с платежными системами, когда с жителей при оплате за услугу, банки брали комиссию в 30 рублей. Эти моменты сейчас практически устранены, добавляют в компании.

Напомним, в барнаульскую зону входят входят Барнаул, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Калманский, Павловский, Первомайский, Косихинский, Ребрихинский, Троицкий, Тальменский районы.

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