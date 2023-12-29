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Жизнь

Барнаульцы недовольны, что грязный снег сгрузили на детскую площадку

Жители Барнаула жалуются, что снег сгружают на детские площадки. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».

Грязный снег на детской площадке.
Грязный снег на детской площадке.
«ЧБ Барнаул»

Отмечается, что по адресу ул. Чудненко, 15 проходила чистка снега.

Однако всю грязь сгрузили на детскую площадку.

Ранее сообщалось, что барнаульцы снова жалуются на городские автобусы.

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