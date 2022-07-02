Барнаульцы недовольны обновленным маршрутом автобуса № 76

С 1 июля убрали маршрут № 76 с такого крупного района, как ул. Шумакова, и как теперь добираться без пересадки? Мало того, что он чуть ли не единственный в том районе, так на него люди шли с новостроек с ул. Власихинской. Давайте все маршруты в городе уберём на ул. Ускова, — высказался недовольный горожанин.