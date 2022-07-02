2 июля
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Жизнь

Барнаульцы недовольны обновленным маршрутом автобуса № 76

Жильцы улицы Шумакова отмечают, что добираться домой без пересадок у них не получается. О недовольстве граждан сообщили в Telegram-канале «В Курсе 22».

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org

С 1 июля убрали маршрут № 76 с такого крупного района, как ул. Шумакова, и как теперь добираться без пересадки? Мало того, что он чуть ли не единственный в том районе, так на него люди шли с новостроек с ул. Власихинской. Давайте все маршруты в городе уберём на ул. Ускова, — высказался недовольный горожанин.

По новому маршруту автобус № 76 ходит до спорткомлекса «Темп» с заездом на улицы Сергея Ускова, Взлетную, Северный Власихинский проезд. По словам мэрии, это должно было улучшить транспортную доступность для жителей микрорайонов.

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