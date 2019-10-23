Барнаульцы ниже всех в стране оценили человеческую жизнь

У людей спрашивали, какая сумма нужна семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. В среднем по стране граждане назвали сумму в 5,8 млн рублей.
При этом оценка сильно отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания.
- Самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).
- Самая низкая — в Барнауле (4,2 млн рублей), Астрахани (4,3 млн рублей) и Волгограде (4,6 млн рублей).
В опросе участвовали жители городов с населением от 500 тысяч человек.