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Жизнь

Барнаульцы ниже всех в стране оценили человеческую жизнь

Страховщики узнали у жителей разных регионов, во сколько (в рублях) они оценивают человеческую жизнь, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование жизни». Ниже всех в стране оказалась цена, названная жителями Барнаула.

Давка в День города.
Давка в День города.
Анна Зайкова

У людей спрашивали, какая сумма нужна семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. В среднем по стране граждане назвали сумму в 5,8 млн рублей.

При этом оценка сильно отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания.

  • Самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).
  • Самая низкая — в Барнауле (4,2 млн рублей), Астрахани (4,3 млн рублей) и Волгограде (4,6 млн рублей).

В опросе участвовали жители городов с населением от 500 тысяч человек.

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