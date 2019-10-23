Барнаульцы ниже всех в стране оценили человеческую жизнь

Страховщики узнали у жителей разных регионов, во сколько (в рублях) они оценивают человеческую жизнь, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование жизни». Ниже всех в стране оказалась цена, названная жителями Барнаула.

Давка в День города.

У людей спрашивали, какая сумма нужна семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни. В среднем по стране граждане назвали сумму в 5,8 млн рублей.

При этом оценка сильно отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания.

Самая высокая оценка — в Москве ( 8 млн рублей), Санкт-Петербурге ( 7,2 млн рублей) и Владивостоке ( 7 млн рублей).

8 млн рублей), Санкт-Петербурге 7,2 млн рублей) и Владивостоке 7 млн рублей). Самая низкая — в Барнауле ( 4,2 млн рублей), Астрахани ( 4,3 млн рублей) и Волгограде ( 4,6 млн рублей).

В опросе участвовали жители городов с населением от 500 тысяч человек.