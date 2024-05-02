Барнаульцы обеспокоены безопасностью передвижения после ДТП на тротуаре

Жители поселка Солнечная Поляна обеспокоены безопасностью передвижения после того, как на ул. Антона Петрова, 304 сбили пешехода прямо на тротуаре. Об этом сообщает Barnaul 22.

Отмечается, что через поселок проезжает большой поток транзитного транспорта. Однако не все дороги, по мнению жителей, соответствуют требованиям безопасности.

Тротуары в некоторых местах отсутствуют совсем или расположены слишком близко к проезжей части, не имея ограждения, тем самым создают опасность для передвижения.

По словам жителей, многочисленные обращения в администрацию от жителей поселка результатов не дают, а тем временем на дорогах страдают люди.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе невнимательный водитель чуть не спровоцировал ДТП.

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