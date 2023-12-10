10 декабря
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Жизнь

Барнаульцы обеспокоены вредным влиянием телевышек

Жительница Барнаула обеспокоена тем, что на их доме установлено четыре вышки связи, сообщает «Барнаул 22».

Барнаульцы обеспокоены вредным влиянием телевышек.
Барнаульцы обеспокоены вредным влиянием телевышек.
«Барнаул 22»

Горожанка отмечает, что вышки стоят по адресу ул. Сельскохозяйственная.

Женщина опасается за свое здоровье, ведь живет она на восьмом этаже прямо под источником связи.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на потопы в квартирах.

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