Барнаульцы обрадовались чистым дорогам и аллеям

Горожанин отметил, что дорожники трудились с самого утра.
"Прямо образцово-показательная аллейка", - отмечает барнаулец.
Ранее стало известно, где будет стоять елка в Барнауле и как украсят улицы.
Житель Барнаула радуется очищенной аллеи на ул. Георгия Исакова, сообщает Barnaul 22.
Горожанин отметил, что дорожники трудились с самого утра.
"Прямо образцово-показательная аллейка", - отмечает барнаулец.
Ранее стало известно, где будет стоять елка в Барнауле и как украсят улицы.
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