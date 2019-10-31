Барнаульцы обсудили, стоит ли праздновать иностранный Хеллоуин

Во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хеллоуин (англ. Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' Eve). По традиции он ассоциируется с нечистой силой, которая, по поверью, гуляет в эту ночь среди людей. Уже давно все желающие и в России устраивают костюмированные вечеринки и поддерживают западные традиции, но до сих пор по поводу хеллоуинских гуляний разворачиваются споры.

Год из года россияне спорят, стоит ли отмечать Хеллоуин. Барнаульцы развернули обсуждение в паблике Barnaul22 и разделились на противников и сторонников. Занявшие нейтральную позицию подчеркнули, что им, конечно, все равно, но не стоит этот праздник «форсить в интернете».

Противники аргументируют свое мнение тем, что в России Хеллоуин не считается праздником — «не наш менталитет». Кто-то считает, что это в целом «ненормальный» повод для празднования.

«Да у нас каждый день — „день Хеллоуина“. Своих российских ужасов хватает, зачем еще чей-то день ужаса. В любой магазин зашел и ужаснулся, квитанцию на коммуналку получил — волосы дыбом встали, на дороге почти в каждой машине сидит вот такая тыква. А по сути у нас у каждого русского есть свой добрый Домовенок Кузя», — пишет один из комментаторов.

Другая часть горожан в обсуждениях не понимает, откуда к этому дню столько негатива и почему тогда сторонники отечественных праздников не придерживаются исконно русских традиций.

«Интересно, нытики в комментах, ну, которые за русские праздники, Новый год называют Васильев вечер? Жарят поросей и коз по двору водят на него? Ну и прочие обряды…»

Относящихся легко и с юмором к «иностранному дню ужаса» оказалось меньше всех.

«Сколько негатива, сколько злости :) А по мне так весёлый праздник. :)»

«Есть у меня подозрение, что это просто повод от тыкв избавиться, а то вроде лежит, но готовить из неё нечего»

Истоки Хеллоуина

Прообраз Хеллоуина, вероятнее всего, зародился с появлением кельтского языческого празднества в честь уборки урожая (Самайн), празднование которого длилось семь суток — по трое суток до и после самого Самайна в ночь на 31 октября, уверен историк Николас Роджерс.

Тыквы. Урожай. СС0

Согласно Оксфордскому словарю фольклора, Самайн был праздником одновременно для всех народов Британских островов и прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным, говорится в Вики. В то же время нет никаких доказательств того, что в языческие времена праздник имел какое-либо особое значение, кроме сельскохозяйственного и сезонного.

К VIII веку праздник Самайн стал Днем всех душ и Днём всех святых (1 ноября), в который разговаривать с умершими считалось допустимым с точки зрения религии. Это начало формировать первые зачатки Хеллоуина.

Кстати, в православных церквях празднование Дня всех святых приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы.

Традиции

Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощение. Обычай наряжаться и носить с собой «светильник Джека» появился только на рубеже XIX и XX веков.

Хеллоуин , тыква. CC0

Почему тыква?

Впервые «светильники Джека» появились в Ирландии и горной Шотландии. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Также существует легенда о фермере-выпивохе Джеке, которому после встречи с дьяволом пришлось соорудить себе фонарь из подручных средств.