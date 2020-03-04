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Жизнь

Барнаульцы опасаются, что «скорая» не доедет из-за заметенных дворов

Барнаульцы рассказали в сообществе «Barnaul 22» о ситуации во дворе дома по адресу Папанинцев, 121. Автотранспорт специального назначения не может добраться к нуждающимся людям.

Всему виной нечищеная придомовая территория. За всю зиму накопившийся снег убирали 2 раза. Последний раз работы проводили за счет администрации.

«Невероятное мучение проехать по нечищеной колее, более того, припарковать легковой автомобиль», — рассказывают жильцы. О проблемах с расчисткой снега знают даже таксисты и не заезжают заезжают во двор после очередного снегопада.

Жители уверены, что в городе найдется много подобных домов, не имеющих нормального въезда для спецтехники, и хотят, чтобы на эту проблему обратили внимание соответствующие службы.

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