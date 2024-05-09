Барнаульцы остались без горячей воды из-за аварии на линии

В городе на ул. Молодежной, 7 произошла авария на основной линии трубопровода, диаметр которого составляет 500 мм.
В связи с этим в большей части центра города была отключена горячая вода. Сотрудники СГК незамедлительно начали работы по решению проблемы.
Устранить и запустить ресурс удалось к двум часам ночи.
Дефект было сложно устранить, объем работ оказался большим и ремонт занял больше времени, чем планировалось. Аварийно-ремонтная бригада работала в напряженном режиме.
Ранее altapress.ru напоминал, когда в Барнауле начнется плановое отключение горячей воды.
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