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Жизнь

Барнаульцы остались без горячей воды из-за аварии на линии

Как стало известно ранее, в Барнауле отключили горячее водоснабжение в связи с аварией на линии, сообщает местный СГК.

В городе на ул. Молодежной, 7 произошла авария на основной линии трубопровода, диаметр которого составляет 500 мм.

В связи с этим в большей части центра города была отключена горячая вода. Сотрудники СГК незамедлительно начали работы по решению проблемы.

Устранить и запустить ресурс удалось к двум часам ночи.

Дефект было сложно устранить, объем работ оказался большим и ремонт занял больше времени, чем планировалось. Аварийно-ремонтная бригада работала в напряженном режиме.

Ранее altapress.ru напоминал, когда в Барнауле начнется плановое отключение горячей воды.

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