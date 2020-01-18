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Жизнь

Барнаульцы от непогоды укрываются в здании железнодорожного вокзала

Здание железнодорожного вокзала города (площадь Победы, 10) можно использовать как пункт обогрева, сообщает администрация города со ссылкой на местное управление по делам ГОЧС.

Вокзал.
Вокзал.
Михаил Хаустов

Отмечается, что внутри здания одновременно может разместиться порядка 500 человек.

«Можно переждать непогоду, поесть в кафе», — говорится в сообщении.

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, метель и сильный ветер привели к осложнению обстановки на трассах. В связи с непогодой у дорог и в населенных пунктах работают пункты обогрева.

Так, в селе Павловск в школе искусств открыли пункт обогрева и временного пребывания, куда эвакуировали водителей, застрявших в снежной буре под Барнаулом. В массовом ДТП погибли два человека.

В краевом МЧС работает телефон горячей линии: 8 (3852) 202−621. В ведомстве напоминают, что в условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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