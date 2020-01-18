Барнаульцы от непогоды укрываются в здании железнодорожного вокзала

Отмечается, что внутри здания одновременно может разместиться порядка 500 человек.
«Можно переждать непогоду, поесть в кафе», — говорится в сообщении.
На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, метель и сильный ветер привели к осложнению обстановки на трассах. В связи с непогодой у дорог и в населенных пунктах работают пункты обогрева.
Так, в селе Павловск в школе искусств открыли пункт обогрева и временного пребывания, куда эвакуировали водителей, застрявших в снежной буре под Барнаулом. В массовом ДТП погибли два человека.
В краевом МЧС работает телефон горячей линии: 8 (3852) 202−621. В ведомстве напоминают, что в условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.