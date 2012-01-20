Бродячие собаки держат в страхе жителей Барнаула

В Барнауле в районе остановки «Мастерские» обитает стая бродячих собак. Жители окрестных домов уже не первый год жалуются на беспризорных животных: они лают и преследуют прохожих. Барнаульцы обсудили очередной случай нападения в паблике «Инцидент Барнаул» Вконтакте.

«Их много, они довольно крупные и агрессивные. Лают на всех прохожих. За женщиной с ребёнком лет 7−8 побежали. Хорошо, что рядом были дорожные работники — отогнали», — жалуется жительница Барнаула Наталья.

Барнаульцы поддержали Наталью в комментариях под записью. Оказалось, что стая собак уже около трех лет держит в страхе жителей микрорайона. «Одна из них недавно на дочь бросились. Чудом успела подбежать бабушка с костылем и создала шум, отмахалась. Очень страшно», — рассказал свою историю один из комментаторов.

По словам Натальи, животных уже много лет подкармливают сторожа Спецэлеватормельмонтажа. Но пользователи соцсетей уверены, что местные пенсионеры тоже сочувствуют собакам и носят еду.