Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 марта -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы перепрыгивают забор и бегают между остановкой и остановочным павильоном

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсудили причины, по которым остановочный павильон находится далеко от места реальной остановки общественного транспорта.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Интересная площадка находится в Барнауле — остановка «Кордон» на Змеиногорском тракте.

«Скажите, как так получается, что посадочная площадка остановки — у дороги, а знак автобусной остановки и навес — в стороне, возле шиномонтажки?» — поинтересовался местный житель.

Судя по фото, людям приходится пробегать десяток метров, при этом или перелезая через заборчик, или делая крюк, чтобы его обойти.

«Скорее всего, автобусы туда должны заезжать. Это же автостанция», — отметили в комментариях.

Однако, как подчеркнули барнаульцы, этого не происходит и пассажиры «загружаются» возле дороги.

Нашли и другие объяснения: «Для спортсменов», «Все для людей, лишь бы не расслаблялись», «У нас в городе много загадочных мест», «Исторически так сложилось», «Это же Россия, пора бы уже привыкнуть».

Ранее глава ассоциации автоперевозчиков Алтая рассказал altapress.ru о системном кризисе в отрасли: «От нас слишком много требуют».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость