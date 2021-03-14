Барнаульцы перепрыгивают забор и бегают между остановкой и остановочным павильоном

Интересная площадка находится в Барнауле — остановка «Кордон» на Змеиногорском тракте.
«Скажите, как так получается, что посадочная площадка остановки — у дороги, а знак автобусной остановки и навес — в стороне, возле шиномонтажки?» — поинтересовался местный житель.
Судя по фото, людям приходится пробегать десяток метров, при этом или перелезая через заборчик, или делая крюк, чтобы его обойти.
«Скорее всего, автобусы туда должны заезжать. Это же автостанция», — отметили в комментариях.
Однако, как подчеркнули барнаульцы, этого не происходит и пассажиры «загружаются» возле дороги.
Нашли и другие объяснения: «Для спортсменов», «Все для людей, лишь бы не расслаблялись», «У нас в городе много загадочных мест», «Исторически так сложилось», «Это же Россия, пора бы уже привыкнуть».
Ранее глава ассоциации автоперевозчиков Алтая рассказал altapress.ru о системном кризисе в отрасли: «От нас слишком много требуют».