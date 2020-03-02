Барнаульцы «плывут» по затопленным дорогам

Видео горожане опубликовали в группе Barnaul22. Лужа на мосту через Пивоварку на ул. Юрина разлилась на всю дорогу.
В другом ролике дети пытаются дойти до школы через «власихинское море».
Барнаульцы пишут, что если бы с обочин вовремя убирали снег, то вода уходила с дороги.
«Но в Барнауле в этом году стало, видимо, экономически не выгодно вывозить снег с каких-либо улиц кроме пр. Ленина», — считает один из комментаторов.
«Как раньше-то ходили, в соцсетях не ныли никогда. Резиновые сапоги и в школу», — советуют авторам видео.
По данным мэрии, 2 марта на уборке дорог от снега работает 107 единиц техники и 140 дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы.