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Жизнь

Барнаульцы «плывут» по затопленным дорогам

Барнаульцы пожаловались на огромные лужи, которые разлились на дорогах. В частном секторе на ул. Юрина местные жители не надеются на дорожников и пытаются избавиться от «моря» своими силами.

Дождь. По лужам идет женщина в ботинках.
Дождь. По лужам идет женщина в ботинках.
СС0

Видео горожане опубликовали в группе Barnaul22. Лужа на мосту через Пивоварку на ул. Юрина разлилась на всю дорогу.

В другом ролике дети пытаются дойти до школы через «власихинское море».

Барнаульцы пишут, что если бы с обочин вовремя убирали снег, то вода уходила с дороги.

«Но в Барнауле в этом году стало, видимо, экономически не выгодно вывозить снег с каких-либо улиц кроме пр. Ленина», — считает один из комментаторов.

«Как раньше-то ходили, в соцсетях не ныли никогда. Резиновые сапоги и в школу», — советуют авторам видео.

По данным мэрии, 2 марта на уборке дорог от снега работает 107 единиц техники и 140 дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы.

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