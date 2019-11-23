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Жизнь

Барнаульцы почти определились, какие проекты сделают город комфортным для проживания

В столице Алтайского края завершается голосование за выбор трех проектов преобразования общественных территорий, которые в 2020 году будут отремонтированы по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли участие уже 35 450 человек.

Мизюлинская роща.
Мизюлинская роща.
пресс-служба мэрии Барнаула.

До завершения онлайн-процедуры голосования осталось еще два дня. Однако вряд ли что-то помешает утратить лидерство четырем проектам, набравшим пока наибольшее количество голосов.

На первом месте пока находится проект создания зеленой зоны на пересечении улиц Ускова и Взлетной в Индустриальном районе (14,3%).

Второе место занимает проект преображения Мизюлинской рощи (13,7%).

А вот за третье место, которое получит финансирование, идет соперничество между парком «Изумрудным» (12,9%) и сквером Победы на улице Новосибирской, 16-в (12,8%). Впрочем, если модернизацию парка поддержат на федеральном уровне, тогда сквер не останется в числе проигравших.

Напомним, что голосование завершится 25 ноября.

Из предложенного списка 44 пространственных территорий посетитель сайта может выбрать не более трех общественных территорий, по его мнению, наиболее нуждающихся в благоустройстве. Голос можно отдать только один раз. «Поэтому постарайтесь ответственно подойти к своему выбору», — отмечают в мэрии.

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