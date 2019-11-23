Барнаульцы почти определились, какие проекты сделают город комфортным для проживания

До завершения онлайн-процедуры голосования осталось еще два дня. Однако вряд ли что-то помешает утратить лидерство четырем проектам, набравшим пока наибольшее количество голосов.
На первом месте пока находится проект создания зеленой зоны на пересечении улиц Ускова и Взлетной в Индустриальном районе (14,3%).
Второе место занимает проект преображения Мизюлинской рощи (13,7%).
А вот за третье место, которое получит финансирование, идет соперничество между парком «Изумрудным» (12,9%) и сквером Победы на улице Новосибирской, 16-в (12,8%). Впрочем, если модернизацию парка поддержат на федеральном уровне, тогда сквер не останется в числе проигравших.
Напомним, что голосование завершится 25 ноября.
Из предложенного списка 44 пространственных территорий посетитель сайта может выбрать не более трех общественных территорий, по его мнению, наиболее нуждающихся в благоустройстве. Голос можно отдать только один раз. «Поэтому постарайтесь ответственно подойти к своему выбору», — отмечают в мэрии.