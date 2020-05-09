В Барнауле поднялся индекс самоизоляции в День Победы

Из года в год 9 мая барнаульцы с самого утра выходят из своих домов, чтобы отпраздновать День Победы. 2020 год — исключение, в связи с пандемией коронавируса. Однако, по данным Яндекса , не все жители города согласились остаться на самоизоляции в праздничный день.

Яндекс оценил уровень самоизоляции барнаульцев в 10 утра 9 мая на 3,1 балла. Это значит, что на улицах есть люди, но большинство жителей города все-таки предпочли остаться дома.

Стоит отметить, что с 14 апреля этот показатель редко поднимался выше двух баллов, а значит, на улицах было слишком много людей.

На момент публикации материала, индекс самоизоляции в Барнауле составил 2,6 балла. В соседних регионах показатель еще ниже — 2,4 в Новосибирске, Томске и Омске. В Новокузнецке и Кемерове — 2,3. Чуть лучше самоизолируются жители Красноярска — там показатель составил 2,7 балла.

День Победы — 2020

75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.

Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.

Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.

Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.