В Барнауле поднялся индекс самоизоляции в День Победы

Яндекс оценил уровень самоизоляции барнаульцев в 10 утра 9 мая на 3,1 балла. Это значит, что на улицах есть люди, но большинство жителей города все-таки предпочли остаться дома.
Стоит отметить, что с 14 апреля этот показатель редко поднимался выше двух баллов, а значит, на улицах было слишком много людей.
На момент публикации материала, индекс самоизоляции в Барнауле составил 2,6 балла. В соседних регионах показатель еще ниже — 2,4 в Новосибирске, Томске и Омске. В Новокузнецке и Кемерове — 2,3. Чуть лучше самоизолируются жители Красноярска — там показатель составил 2,7 балла.
День Победы — 2020
75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.
Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.
Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».
Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.
Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.
Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.