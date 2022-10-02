Барнаульцы показали фото густого тумана, как из фильма

По словам барнаульцев, они давно не видели такого тумана.
«Как в фильме «Мгла», — отметили комментаторы.
«Давно такого не было», — написали они.
Напомним, сегодня самолеты в краевой столице задержали из-за тумана.
Жители Барнаула показали фото густого утреннего тумана, накрывшего город утром 2 октября. Их собрал «Инцидент».
По словам барнаульцев, они давно не видели такого тумана.
«Как в фильме «Мгла», — отметили комментаторы.
«Давно такого не было», — написали они.
Напомним, сегодня самолеты в краевой столице задержали из-за тумана.
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