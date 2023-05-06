Барнаульцы полюбовались лунным затмением и сделали волшебные фотографии

В ночь с 5 на 6 мая барнаульцы смогли полюбоваться лунным полутеневым затмением и полной Луной. Волшебными фотографиями поделилось сообщество "Наблюдательный Барнаул".

Максимальная фаза лунного затмения достигла 98,8% в 00:19. Закончилось затмение в 2:31.

Вечером 5 мая Луна находилась низко над горизонтом и на Востоке имела слегка розоватый оттенок. Поднимаясь над горизонтом она сменила цвет на привычный желтый.

Невооруженным глазом тень от Земли на Луне заметить было трудно. Поэтому сообщество организовало публичные астрономические наблюдения.

"В начале тень была совсем маленькая, затем яркость лунного диска снизилась от уже более заметной и интенсивной тени. К полуночи это изменение можно было даже заметить невооруженным глазом", - рассказывают астрономы.

Само астрономическое событие не является редким и уникальным. Однако для астрономов оно не менее интересно.